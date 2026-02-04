В Петербурге в подвале жилого дома произошел пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Пожар произошел в подвальном помещении дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга на площади 30 квадратных метров, он ликвидирован, сообщило городское управление МЧС РФ.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, сообщение о пожаре на Кантемировской улице, 31 поступило в 17.45 мск.

"В подвале жилого дома происходило горение на площади 30 квадратных метров. В 20.05 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушили 4 единицы техники и 20 специалистов.

Согласно данным на странице благотворительного фонда "Доброволец" в соцсети "ВКонтакте", этот фонд располагается по адресу, где был пожар. Фонд "Доброволец" оказывает поддержку участникам спецоперации.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, подвальное помещение на Кантемировской, 31 подожгла неизвестная женщина при помощи бутылки с горючей смесью.

"Виновная задержана, жертв нет", – сказал собеседник агентства.