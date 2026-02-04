Рейтинг@Mail.ru
Женщина подожгла помещение на Кантемировской улице в Петербурге - РИА Новости, 04.02.2026
22:53 04.02.2026
Женщина подожгла помещение на Кантемировской улице в Петербурге
Женщина подожгла помещение на Кантемировской улице в Петербурге - РИА Новости, 04.02.2026
Женщина подожгла помещение на Кантемировской улице в Петербурге
Жительница Санкт-Петербурга в среду подожгла помещение в доме на Кантемировской улице и заявила о наличии у нее "опасного предмета", эти данные не... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
россия
санкт-петербург
выборгский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
санкт-петербург
выборгский район
происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Выборгский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Женщина подожгла помещение на Кантемировской улице в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга в среду подожгла помещение в доме на Кантемировской улице и заявила о наличии у нее "опасного предмета", эти данные не подтвердились, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе ведомства, в среду вечером в полицию Выборгского района города поступило сообщение о том, что неизвестная подожгла помещение на Кантемировской улице и сообщила "о наличии у себя опасного предмета".
«
"Пожар был локализован, пострадавших нет. В ходе проверки информация о наличии у девушки при себе опасного предмета не подтвердилась", – говорится в сообщении.
На месте происшествия задержана 24-летняя девушка, которая доставлена в полицию для разбирательства. Полицейское следствие возбудило уголовное по статье 205 УК РФ (теракт), уточняют в региональном главке МВД.
Ранее городское управление МЧС РФ сообщало, что в среду вечером в подвальном помещении дома на Кантемировской улице,31 произошел пожар на площади 30 квадратных метров, он ликвидирован.
Согласно данным на странице благотворительного фонда "Доброволец" в соцсети "ВКонтакте", этот фонд располагается по адресу, где был пожар. Фонд "Доброволец" оказывает поддержку участникам спецоперации.
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургВыборгский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
