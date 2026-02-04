Женщина подожгла помещение на Кантемировской улице в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга в среду подожгла помещение в доме на Кантемировской улице и заявила о наличии у нее "опасного предмета", эти данные не подтвердились, уголовное дело возбуждено по статье о теракте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе ведомства, в среду вечером в полицию Выборгского района города поступило сообщение о том, что неизвестная подожгла помещение на Кантемировской улице и сообщила "о наличии у себя опасного предмета".
"Пожар был локализован, пострадавших нет. В ходе проверки информация о наличии у девушки при себе опасного предмета не подтвердилась", – говорится в сообщении.
На месте происшествия задержана 24-летняя девушка, которая доставлена в полицию для разбирательства. Полицейское следствие возбудило уголовное по статье 205 УК РФ (теракт), уточняют в региональном главке МВД.
Ранее городское управление МЧС РФ сообщало, что в среду вечером в подвальном помещении дома на Кантемировской улице,31 произошел пожар на площади 30 квадратных метров, он ликвидирован.
Согласно данным на странице благотворительного фонда "Доброволец" в соцсети "ВКонтакте", этот фонд располагается по адресу, где был пожар. Фонд "Доброволец" оказывает поддержку участникам спецоперации.
