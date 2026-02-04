Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 04.02.2026
16:05 04.02.2026
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки
Двое полицейских задержаны в Петербурге по подозрению в получении взятки от фигуранта дела о краже, которому они пообещали подписку о невыезде
В Петербурге двух полицейских заподозрили в получении взятки

В Петербурге задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Двое полицейских задержаны в Петербурге по подозрению в получении взятки от фигуранта дела о краже, которому они пообещали подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними, следственного управления УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили в ведомстве, в ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемые потребовали взятку от лица, проходившего по уголовному делу о краже, за избрание в отношении последнего меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, что явно выходило за пределы их полномочий. По информации ГСУ СК, один из фигурантов 3 февраля в автомобиле у метро "Площадь Мужества" получил взятку в размере 100 тысяч рублей.
"Сотрудники полиции задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в пресс-службе ведомства.
