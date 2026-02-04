Рейтинг@Mail.ru
Песков: Путин и Си Цзиньпин хранят традицию общения в Китайский Новый год
13:11 04.02.2026 (обновлено: 13:25 04.02.2026)
Песков: Путин и Си Цзиньпин хранят традицию общения в Китайский Новый год
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин бережно хранят традицию общения в канун Китайского Нового года, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2026
си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин бережно хранят традицию общения в канун Китайского Нового года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин и Си Цзиньпин в среду провели переговоры в формате видеоконференции.
"Собственно, добрая традиция 2020 года, которая взяла свое начало. И лидеры очень бережно эту традицию хранят, поддерживают. В канун Китайского Нового года они устраивают видеоконференцию", - сказал Песков журналистам.
Си Цзиньпин: Китайско-российские отношения вступают в новый этап - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
Си ЦзиньпинРоссияКитайВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
