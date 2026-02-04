Рейтинг@Mail.ru
01:25 04.02.2026
В переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии
В переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии
В переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии

РИА Новости: в переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Среди опубликованных материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось письмо 2017 года, в котором обсуждается подготовка рекомендаций и технических решений для моделирования пандемии как раз за три года до пандемии Covid-19, выяснило РИА Новости.
Речь идет о переписке, адресованной американскому миллиардеру Биллу Гейтсу и впоследствии пересланной Эпштейну. Автор письма пишет, что после разговора с Гейтсом вместе с коллегами готовит перечень задач и аналитических материалов, которыми планирует заняться в рамках сотрудничества.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн хотел повесить огромную копию "Избиения младенцев" на своем ранчо
Вчера, 09:39
Среди предложенных направлений работы отдельно упоминается "доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов". Формулировка приводится в одном ряду с проектами в сфере здравоохранения, защиты медицинских данных и анализа потребительских расходов на лечение в США.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эпштейн и его окружение обсуждали поддержку Пономарева*
Вчера, 03:37
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнБилл Гейтс
 
 
