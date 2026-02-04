https://ria.ru/20260204/perepiska-2072068171.html
В переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии
В переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии - РИА Новости, 04.02.2026
В переписке Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии
Среди опубликованных материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось письмо 2017 года, в котором обсуждается подготовка рекомендаций и технических...
сша
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Среди опубликованных материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось письмо 2017 года, в котором обсуждается подготовка рекомендаций и технических решений для моделирования пандемии как раз за три года до пандемии Covid-19, выяснило РИА Новости.
Речь идет о переписке, адресованной американскому миллиардеру Биллу Гейтсу
и впоследствии пересланной Эпштейну
. Автор письма пишет, что после разговора с Гейтсом вместе с коллегами готовит перечень задач и аналитических материалов, которыми планирует заняться в рамках сотрудничества.
Среди предложенных направлений работы отдельно упоминается "доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов". Формулировка приводится в одном ряду с проектами в сфере здравоохранения, защиты медицинских данных и анализа потребительских расходов на лечение в США
.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.