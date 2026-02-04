МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Среди опубликованных материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилось письмо 2017 года, в котором обсуждается подготовка рекомендаций и технических решений для моделирования пандемии как раз за три года до пандемии Covid-19, выяснило РИА Новости.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.