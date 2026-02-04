https://ria.ru/20260204/pensiya-2072068582.html
СМИ: экс-посол Британии в США может лишиться пенсии из-за Эпштейна
СМИ: экс-посол Британии в США может лишиться пенсии из-за Эпштейна - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ: экс-посол Британии в США может лишиться пенсии из-за Эпштейна
Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, имя которого упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, рискует лишиться РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T01:35:00+03:00
2026-02-04T01:35:00+03:00
2026-02-04T01:35:00+03:00
в мире
великобритания
вашингтон (штат)
сша
джеффри эпштейн
гордон браун
кир стармер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071648164_0:19:3000:1707_1920x0_80_0_0_831aecf59a27edb0a359d6c618f33cbb.jpg
https://ria.ru/20260204/tramp-2072068030.html
https://ria.ru/20260203/mandelson-2072002635.html
великобритания
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071648164_234:0:2901:2000_1920x0_80_0_0_07d5644e03598f724c2619c3de8dd73d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, вашингтон (штат), сша, джеффри эпштейн, гордон браун, кир стармер, евросоюз
В мире, Великобритания, Вашингтон (штат), США, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун, Кир Стармер, Евросоюз
СМИ: экс-посол Британии в США может лишиться пенсии из-за Эпштейна
Telegraph: Мандельсон может лишиться пенсии ЕС из-за связей с Эпштейном
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, имя которого упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, рискует лишиться пенсии, выплачиваемой ЕС, пишет газета Telegraph
.
После публикации последней партии файлов Эпштейна
минюстом США
британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании
Эпштейну. Газета Guardian сообщила, что британская полиция начнет уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
"Мандельсона могут лишить пенсии, выплачиваемой ЕС
, из-за его связей с Джеффри Эпштейном", - говорится в материале газеты.
Как подчеркивает издание, с 2004 по 2008 годы он занимал должность еврокомиссара по торговле, что предусматривало для него пенсию в размере 31 тысячи фунтов стерлингов (около 42,4 тысячи долларов) в год после достижения им 65 лет.
Однако, согласно правилам ЕС, пенсионные выплаты 72-летнему Мандельсону зависят от соблюдения им "обязанности вести себя добросовестно и осмотрительно" в отношении льгот и назначений после ухода с должности, пишет газета.
Европейская комиссия, как говорится в материале, проводит оценку того, нарушил ли он кодекс деловой этики.
Депутат от Реформистской партии Роберт Дженрик призвал сэра Кира Стармера
лишить лорда Мандельсона министерской пенсии в Великобритании. В письме премьер-министру он заявил, что щедрость этой программы рассматривалась как обусловленная надлежащим исполнением обязанностей высокого политического поста, которые лорд Мандельсон "явно не смог выполнить".