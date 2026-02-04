Россияне назвали желаемый минимальный размер оплаты труда

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда предъявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, выяснилось по результатам исследования SuperJob.

Так, москвичи хотели бы, чтобы МРОТ составлял в среднем 63,1 тысячи рублей, петербуржцы — 59,2 тысячи, а хабаровчане — 58,3 тысячи.