Седьмой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 8 февраля
Культура
 
10:00 04.02.2026
Седьмой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 8 февраля
Седьмой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 8 февраля - РИА Новости, 04.02.2026
Седьмой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 8 февраля
Премьера седьмого сезона шоу "Маска" (12+) состоится на телеканале НТВ 8 февраля в 20:20. РИА Новости, 04.02.2026
Седьмой сезон шоу "Маска" стартует на телеканале НТВ 8 февраля

© Фото : пресс-служба НТВСедьмой сезон шоу "Маска"
Седьмой сезон шоу Маска - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : пресс-служба НТВ
Седьмой сезон шоу "Маска"
Премьера седьмого сезона шоу "Маска" (12+) состоится на телеканале НТВ 8 февраля в 20:20.
В этом сезоне зрителей ждут 14 героев: Баран, Бобер, Богатырь, Гиппопотам, Жираф, Жук, Колибри, Коралл, Лиса, Лягушка, Месяц, Одуванчик, Снегирь и Сурикат. Как и раньше, под масками будут выступать популярные артисты, спортсмены и телеведущие. Все детали, которые могли бы раскрыть личность участника — имя, возраст, род деятельности или характерные черты, — хранятся в строжайшей тайне. Для сохранения интриги участники будут перемещаться от дома до съемочной площадки и даже в павильоне — от гримерки до сцены — в фирменных худи #безкомментариев, зеркальных масках и в сопровождении охраны.
Задачей звездного жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко станет разгадать, кто же скрывается под масками. К этой команде присоединится пятый, пока засекреченный судья — его личность откроют только в первом выпуске. Вести шоу традиционно будет Вячеслав Макаров.
© Фото : пресс-служба НТВСедьмой сезон шоу "Маска"
Седьмой сезон шоу Маска - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба НТВ
Седьмой сезон шоу "Маска"

За кулисами волшебства: как рождаются маски

Каждый сезон "Маски" — это прорыв в области костюма и дизайна. В седьмом сезоне зрителей ждут одни из самых технологичных и проработанных образов за историю проекта.
Среди самых трудоемких масок этого года — Жираф, Бобер, Лягушка, Одуванчик и Колибри. Инженерной задачей стала шея Жирафа: ее сделали подвижной и изящной, в отличие от статичных конструкций прошлого. При создании костюма Лягушки долго искали ткань, имитирующую кожу. Форму маски изменили для лучшей маскировки артиста, что снизило пластичность костюма. Проблему усугублял декор весом в 9 килограммов. Выходом стало использование облегченного каркаса и специальной техники расклейки камней. Пушинки Одуванчика, легкие и воздушные, созданы на основе тонких вязальных спиц, что позволило не перегружать маску. На создание Колибри ушло более четырех месяцев, включая разработку авторского принта для ткани и нескольких вариантов головы и крыльев. При этом в ее декоре нет ни одного натурального пера. Для того, чтобы мех Бобра выглядел аутентично, пришлось перебрать более 20 различных материалов.
В седьмом сезоне впервые выходит Богатырь — этот герой ждал своего часа в каталоге проекта почти три года. Маска Месяца, вручную декорированная жемчугом и стразами, создает на сцене эффект таинственного звездного сияния.

Технологии на службе у искусства

В новом сезоне процесс создания масок стал более высокотехнологичным. Теперь каркасы голов костюмов печатают на 3D-принтере, что обеспечивает идеальную посадку и значительно ускоряет производство. В крупных костюмах есть системы вентиляции, а нагрузку на позвоночник распределяют специальные корсеты и стропы.
Интересно, что основную тяжесть маске придает не материал, а 5–7 литров клея для склейки тканей и декора. Самыми тяжелыми в этом сезоне стали костюмы Гиппопотама, Бобра и Богатыря, а самыми легкими — Коралла, Одуванчика и Суриката.
Над костюмами работали мастера со всей страны. Каждый наряд может проделать путь в тысячи километров, так как разные этапы производства — от моделирования и печати до покраски и декора — выполняются в нескольких городах. Многоступенчатым является и процесс печати на ткани, который включает тестирование, цветопробу, создание принта и другие стадии.
В костюмах используют более 40 видов материалов: шелк, кожу, бархат, парчу, искусственный мех, кружево и другие. Некоторые элементы, например фурнитуру, заказывают из-за границы. Для декора также нашли особые камни — они легче аналогов и отличаются ярким преломлением света.
В этом году организаторы усложнили игру "Угадай, кто в маске". Пропорции и рост участников скрыты за разными костюмами: будут как очень высокие, так и очень низкие костюмы, так что ориентироваться на фигуру станет сложнее.

Сезон "Маски": 625 лет в тайне

Перед стартом нового сезона НТВ рассказал об участниках шоу "Маска". Среди них восемь чемпионов спортивных и творческих состязаний, а также несколько заслуженных и народных артистов России. На их счету более 60 музыкальных альбомов и около 150 ролей в кино, сериалах и театре. Они также озвучили от 15 до 20 мультипликационных героев.
Общий возраст всех участников — 625 лет. По знакам зодиака преобладают представители огненных и земных стихий, также есть один представитель воздушного знака и два водных. Лишь один из героев родился в год Лошади.
В первом сезоне победил Анатолий Цой, известный как TSOY, в маске Льва. Во втором — певец JONY (Джони) в образе Крокодила. Победителем третьего сезона стал заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков в образе Дракона. В четвертом сезоне впервые победили сразу двое: Дима Билан в маске Мамонтенка и Сергей Лазарев в маске Скорпиона. В пятом сезоне лучшей стала певица Севиль в образе Енота, а в шестом — Александр Панайотов в маске Вождя.
За время существования шоу в нем участвовали многие артисты, спортсмены, блогеры и телеведущие. Среди них были родственники членов жюри: отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, муж Регины Тодоренко Влад Топалов, а также супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин и ее дочь — певица SHENA (Шена).

Сложная миссия жюри

По словам певца Филиппа Киркорова, угадывать артистов в шоу "Маска" очень сложно, но ему это нравится.
© Фото : пресс-служба НТВФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба НТВ
Филипп Киркоров
"Интуиция обычно меня не подводит. Но "Маска" — это очень запутанный проект. Продюсеры и артисты уже так научились нас путать, так наловчились, что с каждым сезоном угадывать становится все сложнее и сложнее. Но я не боюсь казаться смешным, нелепым, не боюсь ошибаться", — отметил член жюри.
При этом Киркоров подчеркнул, что самая трудная часть для него — принимать финальное решение.
"И почему-то мне все время выпадает эта ужасная миссия последнего голоса. Это, конечно, самая сложная задача", — сказал он.
Певец пояснил, почему угадывать так сложно: артисты искусно меняют голоса, а внимание зрителя отвлекают костюмы и номера.
Затем он обратился к тем, кто думает, что шоу не может удивить.
"Если вдруг кто-то из зрителей паче чаяния подумает, что "Маска" его уже ничем не может удивить, я отвечу: о, вы плохо знаете "Маску". И вы плохо знаете меня. Мы вас еще удивим. И не раз", — добавил артист.

Блокнот подозрений

Регина Тодоренко описала проект как шоу об артистах, таланте и музыке, которое создает большая команда. По словам телеведущей, ключевая особенность — это интрига, так как зрители приходят не на конкретного исполнителя, а на образ.
"Фанаты хотят узнать, кто спрятан под маской, чтобы удивиться и получить удовольствие", — сказала член жюри.
Тодоренко также рассказала о своем методе угадывания. Она ведет блокнот, куда записывает имена артистов, которые могут участвовать в проекте. Однако ее часто подводит собственная неуверенность.
"Практически в 90% случаев мое первое впечатление самое правдивое, но я все равно продолжаю себя переубеждать", — призналась телеведущая.
© Фото : пресс-служба НТВРегина Тодоренко
Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : пресс-служба НТВ
Регина Тодоренко
Отдельно она упомянула, что больше всех ее смог обмануть муж, Влад Топалов, выступавший в роли Панды, добавив, что до сих пор помнит его выступление.

Как эмоции заглушают интуицию

Певица Валерия отметила, что проект интересен благодаря участию в нем талантливых артистов, которые умело вводят судей в заблуждение.
По ее словам, особенно запомнились Стас Пьеха в роли Неваляшки, Александр Панайотов в образе Вождя, Алсу в маске Пчелы, Севиль в роли Енота и Сергей Лазарев в образе Скорпиона.
"Эти артисты водили жюри за нос искусно и долго. Они оказались нам просто не по зубам. Очень интересно, что тех, кого мы хорошо знаем, не можем отгадать, потому что, надевая маску, артисты поют и ведут себя совершенно по-другому", — подчеркнула певица.
Валерия призналась, что разоблачение маски для судей — это всегда сюрприз, а эмоции от выступлений часто заглушают внутренний голос.
"Иной раз даже не хочется угадывать. Все настолько эмоционально, что даже некогда прислушиваться к своей интуиции. Мы попадаем под чары выступлений, которые заглушают внутренний голос", — рассказала Валерия.
Певица уверена, что сезон окажется сильным, поскольку в шоу приходят как известные артисты, так и новые популярные исполнители.
Культура
 
 
