В МВД раскрыли детали убийства женщины в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Женщина, убитая в Кизлярском районе Дагестана, была второй женой подозреваемого, а конфликт между ними произошел на почве ревности, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили о задержании жителя Кизлярского района по подозрению в убийстве. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина у себя дома в ходе конфликта задушил сожительницу, затем вывез тело женщины на сельскую окраину в Тарумовском районе и закопал. Отмечалось, что в ходе допроса фигурант полностью признал свою вину.
"Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Дагестана совместно с оперативниками Кизлярского района установлено, что 14 декабря прошлого года в селе Красный Восход 31-летний уроженец Казбековского района задушил свою 35-летнюю сожительницу (вторую жену). Подозреваемый и погибшая состояли в религиозном браке, юридически брак зарегистрирован не был. В указанный день, примерно в 00.30 (мск), между ними по причине ревности мужчины к женщине произошел скандал, в ходе которого мужчина задушил женщину", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что родные погибшей заявили о ее исчезновении лишь спустя две недели – они не сразу забеспокоились, так как женщина и раньше неоднократно уезжала, никому не сообщая.