12:48 04.02.2026
Уборщица украла у москвички более семи миллионов рублей
происшествия
россия
владимир васенин
2026
происшествия, россия, владимир васенин
Происшествия, Россия, Владимир Васенин
Уборщица украла у москвички более семи миллионов рублей

Уборщица с супругом похитили у москвички из квартиры более 7 млн рублей

Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уборщица с супругом похитили у москвички из квартиры более 7 миллионов рублей, деньги удалось вернуть, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Он отметил, что в полицию обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры на Старокрымской улице были похищены более 7,4 миллиона рублей. Полицейские в течение суток на территории столичного вокзала задержали 52-летнюю женщину, работавшую у потерпевшей уборщицей.
"Установлено, что гражданка работала уборщицей у потерпевшей и во время одной из уборок обнаружила в квартире крупную сумму наличных денег. Для совершения кражи злоумышленница передала ключ от входной двери своему супругу. Полицейские задержали мужчину по месту жительства на улице Академика Янгеля", - отметил Васенин.
Он добавил, что для создания себе алиби фигуранты в день кражи выехали в Санкт-Петербург, после чего вернулись в столицу. Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемым предъявлены обвинения, они заключены под стражу.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей
27 января, 15:43
 
ПроисшествияРоссияВладимир Васенин
 
 
