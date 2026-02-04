Уборщица украла у москвички более семи миллионов рублей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уборщица с супругом похитили у москвички из квартиры более 7 миллионов рублей, деньги удалось вернуть, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он отметил, что в полицию обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры на Старокрымской улице были похищены более 7,4 миллиона рублей. Полицейские в течение суток на территории столичного вокзала задержали 52-летнюю женщину, работавшую у потерпевшей уборщицей.