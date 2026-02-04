https://ria.ru/20260204/moskva-2072164579.html
Уборщица украла у москвички более семи миллионов рублей
Уборщица с супругом похитили у москвички из квартиры более 7 миллионов рублей, деньги удалось вернуть, сообщил начальник управления информации и общественных... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уборщица с супругом похитили у москвички из квартиры более 7 миллионов рублей, деньги удалось вернуть, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Он отметил, что в полицию обратилась женщина и сообщила, что из ее квартиры на Старокрымской улице были похищены более 7,4 миллиона рублей. Полицейские в течение суток на территории столичного вокзала задержали 52-летнюю женщину, работавшую у потерпевшей уборщицей.
"Установлено, что гражданка работала уборщицей у потерпевшей и во время одной из уборок обнаружила в квартире крупную сумму наличных денег. Для совершения кражи злоумышленница передала ключ от входной двери своему супругу. Полицейские задержали мужчину по месту жительства на улице Академика Янгеля", - отметил Васенин
.
Он добавил, что для создания себе алиби фигуранты в день кражи выехали в Санкт-Петербург
, после чего вернулись в столицу. Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ
(Кража). Подозреваемым предъявлены обвинения, они заключены под стражу.