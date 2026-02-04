Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии проверят обстоятельства столкновения поезда с бензовозом - РИА Новости, 04.02.2026
09:43 04.02.2026
В Мордовии проверят обстоятельства столкновения поезда с бензовозом
В Мордовии проверят обстоятельства столкновения поезда с бензовозом - РИА Новости, 04.02.2026
В Мордовии проверят обстоятельства столкновения поезда с бензовозом
Приволжская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения поезда с бензовозом в Мордовии, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.02.2026
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения поезда с бензовозом в Мордовии, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, ночью 4 февраля на железнодорожном переезде вблизи станции Потьма в Мордовии произошло столкновение порожнего бензовоза марки Scania с локомотивом пассажирского поезда №21, следовавшего по маршруту Ульяновск - Москва. Водитель автомобиля доставлен в Зубово-Полянскую ЦРБ.
"Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время движение поездов на месте происшествия восстановлено.
В свою очередь Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России информирует о том, что следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). "Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента", - подчеркивается в сообщении.
Ранее пресс-служба Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" сообщала, что в среду в 2.40 мск водитель грузового автомобиля (порожний бензовоз) выехал на железнодорожный переезд на станции Потьма перед приближающимся пассажирским поездом №21 Ульяновск – Москва. В результате столкновения пострадал водитель грузовика, автомобиль был зажат под локомотивом, повреждена кабина машиниста. Была задержка пяти пассажирских поездов.
