Экс-премьер Молдавии высмеял идею о номинации Санду на Нобелевскую премию

КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат высмеял номинацию президента Майи Санду на Нобелевскую премию мира, обвинив ее в создании угроз для свободы слова и оппозиции.

Бывший премьер также высказался о восприятии власти внутри страны и за рубежом, заявив, что риторика о наградах контрастирует с реальными проблемами свободы слова и политической конкуренции в республике. Филат подчеркнул, что обсуждение Нобелевской премии для Санду выглядит не признанием достижений, а элементом политического пиара на фоне внутренней поляризации.