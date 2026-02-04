Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии высмеял идею о номинации Санду на Нобелевскую премию
18:51 04.02.2026
Экс-премьер Молдавии высмеял идею о номинации Санду на Нобелевскую премию
в мире
молдавия
гагаузия
владимир филат
майя санду
в мире, молдавия, гагаузия, владимир филат, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Владимир Филат, Майя Санду
КИШИНЕВ, 4 фев – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат высмеял номинацию президента Майи Санду на Нобелевскую премию мира, обвинив ее в создании угроз для свободы слова и оппозиции.
Санду была выдвинута на Нобелевскую премию мира норвежским депутатом Арильдом Хермстадом, который мотивировал это "защитой демократии" и сопротивлением внешнему влиянию. Филат отметил, что аналогичные аргументы раньше звучали в адрес диссидентов и правозащитников, а не действующих лидеров, чья политика, по его оценке, вызывает споры внутри страны.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эксперт прокомментировал выдвижение Санду на Нобелевскую премию мира
3 февраля, 11:52
"Нобелевская премия - это приглашение на собственные похороны. Никто не совершил после неё ничего стоящего...Сегодня заговорили о премии для той, кто сама создаёт угрозы для свободы слова, для оппозиции, для СМИ", - написал Филат в своем в Telegram-канале.
Экс-премьер Молдавии использовал ироничные сравнения, критикуя культ личности вокруг Санду. "Если бы президент Молдовы сыграла роль Олега Меньшикова в "Утомленных солнцем", то "Золотая пальмовая ветвь" в Каннах стала бы не наградой, а признанием: в ее исполнении и тень трагизма легла бы гуще, а пафос звучал бы… уместнее", - отметил Филат.
Бывший премьер также высказался о восприятии власти внутри страны и за рубежом, заявив, что риторика о наградах контрастирует с реальными проблемами свободы слова и политической конкуренции в республике. Филат подчеркнул, что обсуждение Нобелевской премии для Санду выглядит не признанием достижений, а элементом политического пиара на фоне внутренней поляризации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР
30 января, 18:17
 
В миреМолдавияГагаузияВладимир ФилатМайя Санду
 
 
