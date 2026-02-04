https://ria.ru/20260204/mid-2072236384.html
В МИД заявили о нарастании морально-нравственного противостояния в мире
В МИД заявили о нарастании морально-нравственного противостояния в мире
В МИД заявили о нарастании морально-нравственного противостояния в мире
Морально-нравственное противостояние в мире будет лишь нарастать из-за размытия понятий добра и зла, что доказывают в том числе опубликованные документы по делу
2026-02-04T15:36:00+03:00
2026-02-04T15:36:00+03:00
2026-02-04T15:36:00+03:00
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Морально-нравственное противостояние в мире будет лишь нарастать из-за размытия понятий добра и зла, что доказывают в том числе опубликованные документы по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Уже более чем очевидно, что вот эта вера в нравственную чистоту, моральную безупречность наших оппонентов по периоду Холодной войны была крупной ошибкой, потому что морально-нравственное противостояние, конфликт ценностей, прежде всего, по причине размывания понятий добра и зла, все это в мире будет только нарастать. Файлы Эпштейна
- яркое тому доказательство", - сказал Логвинов
, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на презентации книги "Ялта - 1945: вызовы современности".
Он отметил, что убежденность российской стороны в том, что международным отношениям чуждо идеологическое противостояние, была ничем не подкреплена и, к счастью, осталась в прошлом.
Генпрокуратура США
ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.