В МИД заявили о нарастании морально-нравственного противостояния в мире

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Морально-нравственное противостояние в мире будет лишь нарастать из-за размытия понятий добра и зла, что доказывают в том числе опубликованные документы по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он отметил, что убежденность российской стороны в том, что международным отношениям чуждо идеологическое противостояние, была ничем не подкреплена и, к счастью, осталась в прошлом.