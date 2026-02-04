Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" хочет вернуть Месси в 2027 году

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Ньюэллс Олд Бойз" работает над проектом по возвращению в команду восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси в первой половине 2027 года, сообщил вице-президент команды Хуан Мануэль Медина в интервью TN.