Аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз" хочет вернуть Месси в 2027 году

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Ньюэллс Олд Бойз" работает над проектом по возвращению в команду восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси в первой половине 2027 года, сообщил вице-президент команды Хуан Мануэль Медина в интервью TN.
Медина отметил, что к реализации проекта также привлечены представители властей, которые участвуют в подготовке условий для возможного возвращения Месси в клуб. Он добавил, что первые контакты по этому вопросу состоялись в 2024 году, а также подтвердил проведение предварительных переговоров с окружением аргентинца.
«
"Мы работаем над тем, чтобы Месси сыграл за "Ньюэллс Олд Бойз" в первой половине 2027 года, но пока это не более, чем идея. Это проект, который выходит за рамки клуба. Это проект города Росарио, провинции и всего аргентинского футбола. Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособного спортивного проекта. Мы уже проводили переговоры с окружением Месси, но на данный момент точного решения нет", - заявил Медина.
Месси 38 лет. Он начал заниматься в академии "Олд Бойз" в возрасте восьми лет, в 1995 году, прежде чем перешел в академию "Барселоны" в 2000-м. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Месси раскрыл, чем будет заниматься после завершения карьеры
7 января, 14:55