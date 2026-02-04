https://ria.ru/20260204/matvienko-2072117381.html
Матвиенко призвала активизировать информирование о схемах мошенничества
валентина матвиенко
совет федерации рф
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Необходимо активизировать информирование и просвещение граждан о схемах мошенничества для борьбы с этим явлением, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Судя по всему, технологии, которые они (мошенники - ред.) используют, включая какой-то гипноз и другие меры, граждане не всегда это преодолевают. Поэтому надо говорить об этом постоянно, много просвещать, поддерживать людей", - сказала Матвиенко
в ходе пленарного заседания Совфеда
.
Председатель СФ отметила, что все меры по борьбе с мошенничеством, принимаемые государством, учитываются злоумышленниками, внедряющими новые схемы.
"Конечно же, разъяснительная работа. Казалось бы, уже столько людей пострадало", - констатировала политик.