10:40 04.02.2026
Матвиенко призвала активизировать информирование о схемах мошенничества
Матвиенко призвала активизировать информирование о схемах мошенничества
Необходимо активизировать информирование и просвещение граждан о схемах мошенничества для борьбы с этим явлением, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 04.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Необходимо активизировать информирование и просвещение граждан о схемах мошенничества для борьбы с этим явлением, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Судя по всему, технологии, которые они (мошенники - ред.) используют, включая какой-то гипноз и другие меры, граждане не всегда это преодолевают. Поэтому надо говорить об этом постоянно, много просвещать, поддерживать людей", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.
Председатель СФ отметила, что все меры по борьбе с мошенничеством, принимаемые государством, учитываются злоумышленниками, внедряющими новые схемы.
"Конечно же, разъяснительная работа. Казалось бы, уже столько людей пострадало", - констатировала политик.
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
