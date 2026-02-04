Матвиенко призвала активизировать информирование о схемах мошенничества

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Необходимо активизировать информирование и просвещение граждан о схемах мошенничества для борьбы с этим явлением, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Судя по всему, технологии, которые они (мошенники - ред.) используют, включая какой-то гипноз и другие меры, граждане не всегда это преодолевают. Поэтому надо говорить об этом постоянно, много просвещать, поддерживать людей", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда

Председатель СФ отметила, что все меры по борьбе с мошенничеством, принимаемые государством, учитываются злоумышленниками, внедряющими новые схемы.