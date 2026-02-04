Упоминания Саакашвили содержатся в материалах по Эпштейну

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Упоминания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили содержатся в материалах по делу против обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости.

Фамилия бывшего грузинского президента фигурирует в подборке газетных статей в одном из опубликованных электронных писем.

Другое сообщение якобы адресовано американскому министерству внутренней безопасности от лица "волшебника Дэвида Блэйна". Заявитель сообщает, что пишет в интересах человека, обратившегося за визой. Фамилия и имя этого лица скрыты. Назвавшийся в письме Дэвидом Блэйном упоминает, что показывал фокусы Саакашвили . Пояснений о том, почему это послание оказалось в опубликованных материалах, не приводится. По тексту несколько раз скрыто имя.

Саакашвили фигурирует в третьем файле, который по содержанию совпадает с письмом назвавшегося волшебником.

Генпрокуратура США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна , их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.