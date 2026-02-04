Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, почему заблокировал Эпштейна - РИА Новости, 04.02.2026
21:02 04.02.2026
Маск рассказал, почему заблокировал Эпштейна
Маск рассказал, почему заблокировал Эпштейна - РИА Новости, 04.02.2026
Маск рассказал, почему заблокировал Эпштейна
Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что заблокировал скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, потому что тот очень часто пытался уговорить его РИА Новости, 04.02.2026
2026
Маск рассказал, почему заблокировал Эпштейна

Маск рассказал, что заблокировал Эпштейна из-за уговоров поехать на остров

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что заблокировал скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, потому что тот очень часто пытался уговорить его поехать на остров.
"Эпштейн так часто пытался уговорить меня поехать на его остров, что в конце концов я просто заблокировал его", - написал Маск в социальной сети X.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнИлон Маск
 
 
