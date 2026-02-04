https://ria.ru/20260204/mask-2072293213.html
Маск назвал премьера Испании тираном
Маск назвал премьера Испании тираном - РИА Новости, 04.02.2026
Маск назвал премьера Испании тираном
Американский миллиардер Илон Маск, комментируя объявление о скором запрете соцсетей для детей младше 16 лет в Испании, назвал премьера страны Педро Санчеса... РИА Новости, 04.02.2026
Маск назвал премьера Испании тираном
Маск назвал Санчеса тираном и предателем народа Испании из-за запрета соцсетей