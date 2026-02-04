Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 миллиардов долларов
10:41 04.02.2026
Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 миллиардов долларов
Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, илон маск, spacex, forbes
В мире, Илон Маск, SpaceX, Forbes
Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 миллиардов долларов

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.
"Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов, после того как его ракетно-космическая компания SpaceX приобрела его компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями", - пишет журнал.
По оценке Forbes, сделка, которая создала объединенную компанию стоимостью 1,25 триллиона долларов, увеличила состояние Маска сразу на 84 миллиарда долларов, до рекордных 852 миллиардов долларов.
В декабре журнал сообщал, что Маск стал первым, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов.
В миреИлон МаскSpaceXForbes
 
 
