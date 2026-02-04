https://ria.ru/20260204/mask-2072117621.html
Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 миллиардов долларов
Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.02.2026
Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 миллиардов долларов
Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:41:00+03:00
2026-02-04T10:41:00+03:00
2026-02-04T10:41:00+03:00
в мире
илон маск
spacex
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_20616ccf8ffd26e8eb6e6f974d2ca3fc.jpg
https://ria.ru/20260203/mask-2071869173.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f668943e25e76e213540e313bd6f6362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, spacex, forbes
В мире, Илон Маск, SpaceX, Forbes
Илон Маск стал первым человеком с состоянием выше 800 миллиардов долларов
Forbes: Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $800 млрд