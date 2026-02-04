Рейтинг@Mail.ru
Связанного с Эпштейном экс-посла Мандельсона хотят лишить титула пэра - РИА Новости, 04.02.2026
17:07 04.02.2026
Связанного с Эпштейном экс-посла Мандельсона хотят лишить титула пэра
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство готовит закон о лишении титула пэра бывшего британского посла в Вашингтоне Питера... РИА Новости, 04.02.2026
Связанного с Эпштейном экс-посла Мандельсона хотят лишить титула пэра

Стармер намерен лишить связанного с Эпштейном экс-посла в США титула пэра

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПитер Мандельсон
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Питер Мандельсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство готовит закон о лишении титула пэра бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, попавшего в опалу из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты. При этом, как выяснило РИА Новости, изучив соответствующие законы, Мандельсон сохранит титул пэра (лорда). В понедельник Мандельсон также заявил, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года.
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Стармер призвал брата короля Британии дать показания в США по делу Эпштейна
31 января, 23:54
"Он неоднократно лгал моей команде, когда его спрашивали о его отношениях с Эпштейном до и во время его пребывания на посту посла, и я сожалею о его назначении. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, он никогда бы и близко не подошел к правительству... Я поручил своей команде разработать законопроект о лишении Мандельсона его титула", - заявил Стармер в британском парламенте.
Кроме того, король Карл III согласился исключить Мандельсона из Тайного совета Великобритании, который является органом советников британского монарха, добавил премьер.
По словам Стармера, инцидент с Мандельсоном также приведет к разработке более всеобъемлющего закона о лишении опальных пэров их титулов.
На данный момент, как следует из свода законов о лишении пэрства на сайте палаты лордов, звание пэра (лорда) может быть отменено только на основании акта парламента. Это правило было подтверждено правительством в ноябре 2025 года, когда решался вопрос о лишении титулов брата короля Великобритании Карла III Эндрю из-за Эпштейна. Кроме того, в "Законах Англии" Уильяма Холсбери (Halsbury's Laws of England) - единственном всеобъемлющем изложении законодательства Англии и Уэльса – говорится, что даже корона не имеет права лишить пэра его титула.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Экс-посол Британии в США вышел из Лейбористской партии
2 февраля, 03:46
Последний раз подобное происходило в 1917 году по отношению к группе лордов, помогавших вражеской стороне во время войны. Таким образом, лишение Мандельсона титула пэра станет первым подобным случаем за более чем 100 лет.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Вчера, 08:00
 
