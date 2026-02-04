Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/makron-2072073570.html
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины - РИА Новости, 04.02.2026
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины
В документах по делу обвиненного в секс-торговле Джеффри Эпштейна содержится переписка финансиста, в которой тот, опираясь на личную оценку президента Франции... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T03:24:00+03:00
2026-02-04T03:24:00+03:00
в мире
франция
сша
германия
эммануэль макрон
джеффри эпштейн
ангела меркель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20260204/kongress-2072072760.html
https://ria.ru/20260204/geyts-2072065079.html
франция
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, германия, эммануэль макрон, джеффри эпштейн, ангела меркель
В мире, Франция, США, Германия, Эммануэль Макрон, Джеффри Эпштейн, Ангела Меркель
Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины

РИА Новости: Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины

© AP Photo / PoolЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Pool
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. В документах по делу обвиненного в секс-торговле Джеффри Эпштейна содержится переписка финансиста, в которой тот, опираясь на личную оценку президента Франции Эммануэля Макрона, предположил, что французскому лидеру могут нравиться пощечины, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
"Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния?", - написал Эпштейн в электронном письме, адресованном неизвестному собеседнику 26 мая 2019 года. "Мои немцы сказали, что это было пощёчиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось", - добавил финансист в следующем сообщении.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна
03:00
В ответ неизвестный c вымаранным адресом написал, что "он" (предположительно Макрон - ред.) "поставил всё - и проиграл.". Примечательно, что в начале переписки Эпштейн написал неизвестному следующее предложение: "Макрон — вниз? Борис — вверх. Меркель — вниз. А ты — резко вверх".
В переписке не приводится контекста, однако в мае 2019 СМИ писали об охлаждении отношений Германии и Франции на фоне того, что кабмин экс-канцлера Ангелы Меркель проигнорировал идеи реформ Макрона.
Утверждалось, что не поддержав молодого президента, Берлин рискует тем, что на смену ему пришла бы лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
На прошлой неделе на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце Макрон заявил, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. Макрон появился в солнцезащитных очках и на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Газета Daily Mail со ссылкой на хирурга-офтальмолога, основателя офтальмологической клиники в Лондоне Мфазо Хоува написала ранее, что кровоподтек в глазу Макрона мог появиться из-за удара кулаком по лицу либо образовался спонтанно.
В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
Билл и Мелинда Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Билл Гейтс должен ответить за связи с Эпштейном, заявила его бывшая жена
00:40
 
В миреФранцияСШАГерманияЭммануэль МакронДжеффри ЭпштейнАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала