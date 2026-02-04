Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. В документах по делу обвиненного в секс-торговле Джеффри Эпштейна содержится переписка финансиста, в которой тот, опираясь на личную оценку президента Франции Эммануэля Макрона, предположил, что французскому лидеру могут нравиться пощечины, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.