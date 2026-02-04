Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. В документах по делу обвиненного в секс-торговле Джеффри Эпштейна содержится переписка финансиста, в которой тот, опираясь на личную оценку президента Франции Эммануэля Макрона, предположил, что французскому лидеру могут нравиться пощечины, выяснило РИА Новости, изучив базу данных минюста США.
"Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния?", - написал Эпштейн в электронном письме, адресованном неизвестному собеседнику 26 мая 2019 года. "Мои немцы сказали, что это было пощёчиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось", - добавил финансист в следующем сообщении.
В ответ неизвестный c вымаранным адресом написал, что "он" (предположительно Макрон - ред.) "поставил всё - и проиграл.". Примечательно, что в начале переписки Эпштейн написал неизвестному следующее предложение: "Макрон — вниз? Борис — вверх. Меркель — вниз. А ты — резко вверх".
Утверждалось, что не поддержав молодого президента, Берлин рискует тем, что на смену ему пришла бы лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
На прошлой неделе на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце Макрон заявил, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. Макрон появился в солнцезащитных очках и на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Газета Daily Mail со ссылкой на хирурга-офтальмолога, основателя офтальмологической клиники в Лондоне Мфазо Хоува написала ранее, что кровоподтек в глазу Макрона мог появиться из-за удара кулаком по лицу либо образовался спонтанно.
В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.