В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Минюстом США документы.
Фамилия музыканта появляется в обзоре прессы, который Эпштейн
получил в мае 2012-го, в контексте участия в акциях протеста в начале 2010-х годов. Там же фигурирует писатель Борис Акунин**.
В материале, который получил Эпштейн, Макаревич* охарактеризован как человек, возглавивший одно из шествий от Пушкинской площади до Чистых прудов.
В 2019-м Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
* Признан в России иноагентом.
** Признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.