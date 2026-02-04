Рейтинг@Mail.ru
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича* - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 04.02.2026 (обновлено: 18:11 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/makarevich-2072188503.html
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича* - РИА Новости, 04.02.2026
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:45:00+03:00
2026-02-04T18:11:00+03:00
россия
сша
джеффри эпштейн
машина времени
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/90/1551889051_0:141:3137:1906_1920x0_80_0_0_6925d811a01e97b964583064e34a1845.jpg
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071603483.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/90/1551889051_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_495cc59a2a804e625881c5fcbc573d12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, джеффри эпштейн, машина времени, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Россия, США, Джеффри Эпштейн, Машина времени, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*

РИА Новости: Макаревич упоминается в материалах по делу Эпштейна

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич*
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Музыкант Андрей Макаревич*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Минюстом США документы.
Фамилия музыканта появляется в обзоре прессы, который Эпштейн получил в мае 2012-го, в контексте участия в акциях протеста в начале 2010-х годов. Там же фигурирует писатель Борис Акунин**.
В материале, который получил Эпштейн, Макаревич* охарактеризован как человек, возглавивший одно из шествий от Пушкинской площади до Чистых прудов.
В 2019-м Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
* Признан в России иноагентом.
** Признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
 
РоссияСШАДжеффри ЭпштейнМашина времениФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала