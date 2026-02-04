ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные Минюстом США документы.

В материале, который получил Эпштейн, Макаревич* охарактеризован как человек, возглавивший одно из шествий от Пушкинской площади до Чистых прудов.