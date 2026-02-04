Рейтинг@Mail.ru
Полицейский дал показания о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году
22:07 04.02.2026
Полицейский дал показания о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Сотрудник полиции Абакар Абакаров, проходящий потерпевшим по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, рассказал в своих показания
Полицейский дал показания о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудник полиции Абакар Абакаров, проходящий потерпевшим по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, рассказал в своих показания, что потерял сознание от попадания в голову брошенного протестующим фрагмента тротуарной плитки, передает корреспондент РИА Новости.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел против троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Обвиняемые – бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев*, предполагаемый администратор Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский, ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества). На очередном заседании прокурор зачитал показания 13 потерпевших – сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе беспорядков.
По словам Абакарова, участники беспорядков закидывали правоохранителей камнями, осколками тротуарной плитки и другими тяжелыми предметами.
«
"Толпа пыталась прорвать наше оцепление и выбежать на взлетно-посадочную полосу. Мы продолжали стоять в оцеплении и держать оборону. В этот момент, когда мы, закрываясь щитами, пытались оттеснить толпу, моя каска зацепилась за щит и сползла на правый бок, и в этот же момент фрагмент тротуарной плитки попал мне в открывшуюся боковую левую часть головы. Я на какое-то время потерял сознание", - рассказал полицейский.
Коллеги оттащили его в сторону и привели в сознание, облив водой. После этого, с его слов, он вернулся в строй и продолжил держать оборону.
Другие сотрудники правоохранительных органов также рассказали в своих показаниях, что протестующие нападали на них, толкали, пинали, били по щитам, бросали камни и другие предметы. Некоторые из сотрудников получили различные телесные повреждения.
* Признан иностранным агентом в России
