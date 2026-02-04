Рейтинг@Mail.ru
LG Electronics сохраняет рабочие места в России, заявили в компании - РИА Новости, 04.02.2026
10:49 04.02.2026
LG Electronics сохраняет рабочие места в России, заявили в компании
LG Electronics сохраняет рабочие места в России, заявили в компании - РИА Новости, 04.02.2026
LG Electronics сохраняет рабочие места в России, заявили в компании
LG Electronics, несмотря на проблемы с поставками комплектующих, предотвращает износ своего оборудования и сохраняет рабочие места в России, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2026
экономика
россия
сеул
lg electronics
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
сеул
экономика, россия, сеул, lg electronics, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Россия, Сеул, LG Electronics, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
LG Electronics сохраняет рабочие места в России, заявили в компании

РИА Новости: LG поддерживает оборудование и сохраняет рабочие места в РФ

Стенд компании LG
Стенд компании LG - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Стенд компании LG. Архивное фото
СЕУЛ, 4 фев - РИА Новости. LG Electronics, несмотря на проблемы с поставками комплектующих, предотвращает износ своего оборудования и сохраняет рабочие места в России, сообщили РИА Новости в компании.
"В условиях, когда нормальные поставки комплектующих в Россию по-прежнему затруднены, российское юридическое лицо LG Electronics поддерживает минимальный уровень деятельности, используя имеющиеся в наличии материалы и локальные закупки, с целью предотвращения износа производственного оборудования и сохранения рабочих мест на месте", - заявили в компании.
Ранее сообщалось, что южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки своей продукции в Россию в 2022 году, в январе подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Express Fill". Под соответствующим брендом в России LG хочет продавать бытовую технику, устройства для промышленного производства, приборы для оснащения кухни и так далее. Также была подана заявка на бренд "Hyper Radiant Color Tech" для продажи телевизоров, светодиодных дисплеев, сенсорных экранов.
Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
В Chery опровергли информацию об уходе с российского рынка
17 сентября 2025, 14:29
В Chery опровергли информацию об уходе с российского рынка
17 сентября 2025, 14:29
 
ЭкономикаРоссияСеулLG ElectronicsФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
