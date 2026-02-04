LG Electronics сохраняет рабочие места в России, заявили в компании

СЕУЛ, 4 фев - РИА Новости. LG Electronics, несмотря на проблемы с поставками комплектующих, предотвращает износ своего оборудования и сохраняет рабочие места в России, сообщили РИА Новости в компании.

Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок своей продукции в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда.