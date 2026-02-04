МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В западном истеблишменте, в том числе среди вовлеченных в переворот на Украине, достаточно людей, которые следуют курсу, основанному на обмане и неспособности испытывать стыд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Люди, избранные президентами или премьер-министрами, обладают достаточным влиянием, чтобы проводить свой собственный курс, и если все они следуют курсу, основанному на обмане, на неспособности испытывать стыд или, скажем так, краснеть за откровенную ложь своим партнёрам… Что ж, это факт. Таких людей там достаточно", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника, отвечая на вопрос о том, можно ли сравнить людей, вовлеченных в дело финансиста Джеффри Эпштейна с теми, кто привели к произошедшему на Украине.
Генпрокуратура США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.
