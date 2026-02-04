На Западе достаточно политиков, неспособных испытывать стыд, заявил Лавров

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В западном истеблишменте, в том числе среди вовлеченных в переворот на Украине, достаточно людей, которые следуют курсу, основанному на обмане и неспособности испытывать стыд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.