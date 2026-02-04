В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новый отбор в отряд космонавтов начался в России, соответствующее положение утвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, сообщили журналистам в Новый отбор в отряд космонавтов начался в России, соответствующее положение утвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Стартовал очередной отбор в отряд космонавтов " Роскосмоса ". Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов утвердил положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан Российской Федерации в кандидаты в космонавты", - говорится в сообщении.

РАН. Отмечается, что отбирать претендентов будет Центр подготовки космонавтов ( ЦПК ) имени Гагарина при участии представителей Ракетно-космической корпорации ( РКК ) "Энергия" и Института медико-биологических проблем ( ИМБП

Отбор пройдет в два этапа. На заочном этапе претенденты должны подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. Тех претендентов, документы которых удовлетворяют требованиям, пригласят на очный этап отбора для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья. Тех, кто не прошел заочный этап, уведомят об этом.

Ранее Баканов сообщил, что новый отбора начнётся в первом квартале 2026 года. По его словам, анализ состояния здоровья космонавтов, их психологических тестов и остальных параметров в этот раз будет проходить с помощью искусственного интеллекта. Прежде об использовании таких технологий при отборе в космонавты не сообщалось.

Новый отбор стал пятым открытым набором в объединённый отряд "Роскосмоса" с 2012 года. До этого в них могли участвовать только военные лётчики и сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли.