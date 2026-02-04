Рейтинг@Mail.ru
В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ - РИА Новости, 04.02.2026
12:05 04.02.2026
В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ
В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ - РИА Новости, 04.02.2026
В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ
Новый отбор в отряд космонавтов начался в России, соответствующее положение утвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:05:00+03:00
2026-02-04T12:05:00+03:00
общество
россия
дмитрий баканов
роскосмос
центр подготовки космонавтов
ркк "энергия"
россия
общество, россия, дмитрий баканов, роскосмос, центр подготовки космонавтов, ркк "энергия"
Общество, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, РКК "Энергия"
В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ

Первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ начался в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новый отбор в отряд космонавтов начался в России, соответствующее положение утвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Стартовал очередной отбор в отряд космонавтов "Роскосмоса". Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов утвердил положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан Российской Федерации в кандидаты в космонавты", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты-носителя Ангара-1.2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Роскосмос" сообщил об окончании летных испытаний ракеты "Ангара-1.2"
27 января, 12:28
Отмечается, что отбирать претендентов будет Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина при участии представителей Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" и Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Отбор пройдет в два этапа. На заочном этапе претенденты должны подготовить и направить для проверки необходимый комплект документов. Тех претендентов, документы которых удовлетворяют требованиям, пригласят на очный этап отбора для проверки профессиональных навыков, психологических качеств, физической формы и состояния здоровья. Тех, кто не прошел заочный этап, уведомят об этом.
Ранее Баканов сообщил, что новый отбора начнётся в первом квартале 2026 года. По его словам, анализ состояния здоровья космонавтов, их психологических тестов и остальных параметров в этот раз будет проходить с помощью искусственного интеллекта. Прежде об использовании таких технологий при отборе в космонавты не сообщалось.
Новый отбор стал пятым открытым набором в объединённый отряд "Роскосмоса" с 2012 года. До этого в них могли участвовать только военные лётчики и сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли.
Сейчас в российском отряде 23 космонавта и четверо кандидатов в космонавты, которые были отобраны в 2024 году и в сентябре сдадут экзамены на получение статуса космонавт-испытатель. 20 из них уже побывали в космосе, но 13 - пока только по одному разу.
Лекция - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Российские вузы будут готовить "арктических космонавтов"
26 января, 09:00
 
ОбществоРоссияДмитрий БакановРоскосмосЦентр подготовки космонавтовРКК "Энергия"
 
 
