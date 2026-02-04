Рейтинг@Mail.ru
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна
04.02.2026
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна - РИА Новости, 04.02.2026
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "открыт" к возможным попыткам американских законодателей вызвать в конгресс брата британского короля Карла III Эндрю РИА Новости, 04.02.2026
в мире, сша, япония, джеффри эпштейн, карл iii, кир стармер
В мире, США, Япония, Джеффри Эпштейн, Карл III, Кир Стармер
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в конгресс по делу Эпштейна

Вэнс не возражает против вызова экс-принца Эндрю в конгресс по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "открыт" к возможным попыткам американских законодателей вызвать в конгресс брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, чтобы тот отчитался о своих связях с финансистом Джеффри Эпштейном.
Британский премьер Кир Стармер ранее во время визита в Японию призвал Эндрю явиться для дачи показаний в конгресс США.
СМИ: экс-посол Британии в США может лишиться пенсии из-за Эпштейна
"Я видел, Кир Стармер что-то говорил об этом, верно? Что он (Маунтбеттен-Виндзор - ред.) должен явиться и дать показания. Я имею в виду, я был бы абсолютно открыт к этому", - сказал Вэнс в интервью Daily Mail.
Вице-президент добавил, что окончательное решение будут принимать республиканцы в конгрессе.
Заявление Вэнса прозвучало на публикации министерством юстиции США новых документов, свидетельствующих о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор продолжал общаться с финансистом после того, как Эпштейн отбыл свой первый 18-месячный тюремный срок.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В начале декабря король Карл III лишил своего брата всех титулов.
Трамп пожаловался, что дела мешают ему изучать материалы по Эпштейну
