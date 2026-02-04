МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко в беседе с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине, из-за которой Киеву все сложнее получать поддержку от других стран.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили боксеру от имени неназванного польского чиновника, расшифровка беседы есть в распоряжении РИА Новости.

"Что касается коррупции на Украине , я должен сказать, что она, к сожалению, уже давно известна, и меня это лично беспокоит. Становится все сложнее и труднее получать поддержку для Украины, особенно после таких плохих новостей. Участие правительства в коррупции в таких масштабах просто отвратительно", - сказал Кличко

Он выразил негодование из-за того, что чиновники администрации Владимира Зеленского были замешаны в "невообразимых делах" в период боевых действий.