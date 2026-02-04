Рейтинг@Mail.ru
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 04.02.2026 (обновлено: 10:17 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/klichko-2072106930.html
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине
Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко в беседе с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине, из-за которой Киеву все сложнее получать поддержку от других... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:06:00+03:00
2026-02-04T10:17:00+03:00
в мире
украина
владимир кличко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072108465_0:0:895:504_1920x0_80_0_0_b04f1709990cec9e977f87e55302e7d8.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072038016.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072108465_0:0:895:672_1920x0_80_0_0_af74093d5ace39dfddfa64264ab65d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир кличко, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Кличко, Владимир Зеленский
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине

Брат мэра Киева Кличко в беседе с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине

© Фото : Klitschko/XВладимир Кличко
Владимир Кличко - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Klitschko/X
Владимир Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко в беседе с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине, из-за которой Киеву все сложнее получать поддержку от других стран.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили боксеру от имени неназванного польского чиновника, расшифровка беседы есть в распоряжении РИА Новости.
"Что касается коррупции на Украине, я должен сказать, что она, к сожалению, уже давно известна, и меня это лично беспокоит. Становится все сложнее и труднее получать поддержку для Украины, особенно после таких плохих новостей. Участие правительства в коррупции в таких масштабах просто отвратительно", - сказал Кличко.
Он выразил негодование из-за того, что чиновники администрации Владимира Зеленского были замешаны в "невообразимых делах" в период боевых действий.
"И в то время они просто воровали деньги. Это неприемлемо", - посетовал Кличко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Главный личный враг Путина придумал, как оставить Украину без штанов
08:00
 
В миреУкраинаВладимир КличкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала