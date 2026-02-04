https://ria.ru/20260204/klichko-2072106930.html
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине
Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко в беседе с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине, из-за которой Киеву все сложнее получать поддержку от других... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:06:00+03:00
2026-02-04T10:06:00+03:00
2026-02-04T10:17:00+03:00
в мире
украина
владимир кличко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072108465_0:0:895:504_1920x0_80_0_0_b04f1709990cec9e977f87e55302e7d8.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072038016.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072108465_0:0:895:672_1920x0_80_0_0_af74093d5ace39dfddfa64264ab65d5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир кличко, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Кличко, Владимир Зеленский
Брат мэра Киева Кличко раскритиковал коррупцию на Украине
Брат мэра Киева Кличко в беседе с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко в беседе с пранкерами раскритиковал коррупцию на Украине, из-за которой Киеву все сложнее получать поддержку от других стран.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили боксеру от имени неназванного польского чиновника, расшифровка беседы есть в распоряжении РИА Новости.
"Что касается коррупции на Украине
, я должен сказать, что она, к сожалению, уже давно известна, и меня это лично беспокоит. Становится все сложнее и труднее получать поддержку для Украины, особенно после таких плохих новостей. Участие правительства в коррупции в таких масштабах просто отвратительно", - сказал Кличко
.
Он выразил негодование из-за того, что чиновники администрации Владимира Зеленского
были замешаны в "невообразимых делах" в период боевых действий.
"И в то время они просто воровали деньги. Это неприемлемо", - посетовал Кличко.