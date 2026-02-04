Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил жителей России с наступающим Новым годом по лунному календарю, передает агентство Синьхуа

Путин и Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции 4 февраля.

"Си Цзиньпин поздравил президента Путина и российский народ с Праздником весны (также известным как китайский Новый год - ред.), пожелав счастья", - говорится в сообщении.

Глава КНР в ходе разговора отметил, что в этом году 4 февраля в Китае отмечается "начало весны" ("личунь", один из 24 сезонов в Китае по сельскохозяйственного календарю - ред.). Си Цзиньпин отметил, что "личунь" символизирует возвращение весны и новое начало.

"Я готов вместе с президентом Путиным в этот знаменательный день совместно определить новый план развития китайско-российских отношений", - сказал Си Цзиньпин.