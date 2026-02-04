Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 04.02.2026 (обновлено: 17:07 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/kitay-2072260866.html
Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом
Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом - РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил жителей России с наступающим Новым годом по лунному... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:49:00+03:00
2026-02-04T17:07:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072174548_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_717794d3b270bb84c02676981ea747ce.jpg
https://ria.ru/20260204/putin-2072183732.html
https://ria.ru/prazdniki/kitayskiy-novyy-god/
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072174548_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_1173ec630bb2c73160cf7d7dc45592ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом

Си Цзиньпин поздравил россиян с Новым годом по лунному календарю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил жителей России с наступающим Новым годом по лунному календарю, передает агентство Синьхуа.
Путин и Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции 4 февраля.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеоконференции переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Путин рассказал, как в России отмечают китайский Новый год
Вчера, 13:36
"Си Цзиньпин поздравил президента Путина и российский народ с Праздником весны (также известным как китайский Новый год - ред.), пожелав счастья", - говорится в сообщении.
Глава КНР в ходе разговора отметил, что в этом году 4 февраля в Китае отмечается "начало весны" ("личунь", один из 24 сезонов в Китае по сельскохозяйственного календарю - ред.). Си Цзиньпин отметил, что "личунь" символизирует возвращение весны и новое начало.
"Я готов вместе с президентом Путиным в этот знаменательный день совместно определить новый план развития китайско-российских отношений", - сказал Си Цзиньпин.
Год Красной Огненной Лошади по восточному календарю наступит в ночь на 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027 года.
Семья выбирает красный фонарь для празднования китайского нового года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Китайский Новый год 2026: когда и как празднуют, традиции и символы
23 декабря 2025, 18:00
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала