Си Цзиньпин поздравил россиян с наступающим китайским Новым годом

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным поздравил жителей России с наступающим Новым годом по лунному календарю, передает агентство Синьхуа.
Путин и Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции 4 февраля.
"Си Цзиньпин поздравил президента Путина и российский народ с Праздником весны (также известным как китайский Новый год - ред.), пожелав счастья", - говорится в сообщении.
Глава КНР в ходе разговора отметил, что в этом году 4 февраля в Китае отмечается "начало весны" ("личунь", один из 24 сезонов в Китае по сельскохозяйственного календарю - ред.). Си Цзиньпин отметил, что "личунь" символизирует возвращение весны и новое начало.
"Я готов вместе с президентом Путиным в этот знаменательный день совместно определить новый план развития китайско-российских отношений", - сказал Си Цзиньпин.
Год Красной Огненной Лошади по восточному календарю наступит в ночь на 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027 года.
Китайский Новый год 2026: когда и как празднуют, традиции и символы
23 декабря 2025, 18:00