Рейтинг@Mail.ru
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 04.02.2026 (обновлено: 14:34 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/kitay-2072203274.html
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.02.2026
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин
Китай будет более активно расширять открытость, делясь новыми возможностями развития со всеми странами мира, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:23:00+03:00
2026-02-04T14:34:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
https://ria.ru/20260204/sotrudnichestvo-2072202088.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, си цзиньпин, в мире, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире, Владимир Путин
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай готов делиться новыми возможностями развития с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай будет более активно расширять открытость, делясь новыми возможностями развития со всеми странами мира, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Си Цзиньпин провели разговор в формате видеоконференции в среду.
«

"Китай будет более активно расширять открытость на высоком уровне, делясь новыми возможностями развития со всеми странами мира, включая Россию", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Пекин и Москва должны укреплять деловое сотрудничество, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 14:17
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала