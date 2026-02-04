https://ria.ru/20260204/kitay-2072203274.html
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.02.2026
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин
Китай будет более активно расширять открытость, делясь новыми возможностями развития со всеми странами мира, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:23:00+03:00
2026-02-04T14:23:00+03:00
2026-02-04T14:34:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
https://ria.ru/20260204/sotrudnichestvo-2072202088.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, в мире, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире, Владимир Путин
Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай готов делиться новыми возможностями развития с РФ