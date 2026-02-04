Китай готов делиться возможностями развития с Россией, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай будет более активно расширять открытость, делясь новыми возможностями развития со всеми странами мира, включая Россию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоразговора с президентом России Владимиром Путиным.