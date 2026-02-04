Россия и КНР должны защищать глобальную стабильность, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Россия и Китай должны вместе отстаивать основные нормы международных отношений и совместно защищать глобальную стратегическую стабильность, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.