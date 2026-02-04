https://ria.ru/20260204/kitay-2072202352.html
Россия и КНР должны защищать глобальную стабильность, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай должны вместе отстаивать основные нормы международных отношений и совместно защищать глобальную стратегическую стабильность, заявил в среду... РИА Новости, 04.02.2026
Россия и КНР должны защищать глобальную стабильность, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай вместе защищать глобальную стабильность