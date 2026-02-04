Рейтинг@Mail.ru
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.02.2026
12:35 04.02.2026 (обновлено: 13:01 04.02.2026)
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая вступают в новый этап развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, си цзиньпин, китай, россия, владимир путин
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Владимир Путин
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: китайско-российские отношения вступают в новый этап

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая вступают в новый этап развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китайско-российские отношения вступают в новый этап развития", - сказал он в разговоре по видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным.
В миреСи ЦзиньпинКитайРоссияВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала