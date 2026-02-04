https://ria.ru/20260204/kitay-2072152154.html
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
Отношения России и Китая вступают в новый этап развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 04.02.2026
Си Цзиньпин: "Китайско-российские отношения вступают в новый этап"
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин в разговоре с Путиным. По его словам, Москва и Пекин должны разработать новый грандиозный план развития этих отношений.
Китайско-российские отношения вступают в новый этап, заявил Си Цзиньпин
