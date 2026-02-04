https://ria.ru/20260204/kitay-2072148794.html
Путин отметил прочное развитие отношений с Китаем
Путин отметил прочное развитие отношений с Китаем - РИА Новости, 04.02.2026
Путин отметил прочное развитие отношений с Китаем
Президент России Владимир Путин отметил прочное и поступательное развитие отношений РФ и КНР во всех областях. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:29:00+03:00
2026-02-04T12:29:00+03:00
2026-02-04T12:39:00+03:00
китай
россия
владимир путин
экономика
китай
россия
китай, россия, владимир путин, экономика
Китай, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин отметил прочное развитие отношений с Китаем
Путин отметил прочное развитие отношений с Китаем во всех областях