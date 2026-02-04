Рейтинг@Mail.ru
В России отметили возросшее количество кибератак на страну - РИА Новости, 04.02.2026
00:15 04.02.2026
В России отметили возросшее количество кибератак на страну
В России отметили возросшее количество кибератак на страну - РИА Новости, 04.02.2026
В России отметили возросшее количество кибератак на страну
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ отмечает возросшее количество попыток вмешательства в дела России в 2025 году – от информационных атак и... РИА Новости, 04.02.2026
Новости
россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
В России отметили возросшее количество кибератак на страну

Комиссия Совфеда отметила возросшее количество кибератак на Россию

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ отмечает возросшее количество попыток вмешательства в дела России в 2025 году – от информационных атак и киберопераций до скрытого финансирования отдельных организаций и медиаструктур, пытающихся влиять на общественное мнение.
"В условиях беспрецедентного незаконного санкционного давления и продолжающейся информационно-пропагандистской кампании против России со стороны недружественных государств были отмечены новые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Эти попытки проявлялись в различных формах – от информационных атак и киберопераций до скрытого финансирования отдельных организаций и медиаструктур, пытающихся влиять на общественное мнение", - говорится в докладе комиссии, документ размещен на сайте СФ.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Посол России потребовал от Дании не допускать кибератак с ее территории
19 декабря 2025, 17:47
Так, в течение 2025 года в российском информационном пространстве фиксировались масштабные вбросы дезинформации, координируемые из-за рубежа, направленные на дискредитацию органов государственной власти и общественных институтов, искажение исторических фактов и событий, в частности, вокруг темы Великой Отечественной войны, разжигание социальных и межэтнических конфликтов, подчеркивают сенаторы.
"Отмечена тревожная тенденция превращения даже частных бытовых инцидентов и локальных проблем в поводы для раздувания резонансных кампаний в соцсетях, подкрепляемых вовне – подобные информационные атаки всё чаще становились инструментом попыток раскачать ситуацию изнутри", - говорится в докладе.
Особую озабоченность комиссии вызвали угрозы, связанные с деятельностью иностранных организаций и фондов, которые под прикрытием благотворительности, образовательных или правозащитных проектов усиливали своё присутствие в российских регионах и в сетевом пространстве.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Мошенники готовятся атаковать компании в России на фоне повышения НДС
19 января, 04:47
Кроме того, в 2025 году продолжилась активизация структур, ранее уличённых во вмешательстве, таких как ряд зарубежных неправительственных организаций и медиаплатформ, признанных нежелательными на территории РФ.
"Даже после принятия ограничительных мер в отношении таких структур они стремились адаптировать свою работу, а именно: переформатировать проекты, использовать аффилированные организации в третьих странах, внедрять новые цифровые методы влияния", - уточняется в докладе.
К числу наиболее серьёзных современных вызовов комиссия относит массовое использование технологий генеративного искусственного интеллекта и технологию "deepfake" ("дипфейк") для создания и тиражирования ложных материалов, очерняющих Россию, отмечают сенаторы.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Сбербанк рассказал, как часто хакеры атакуют российские компании
5 января, 06:03
"В прошедшем году эти технологии начали применяться недружественными субъектами с беспрецедентным размахом, позволяя фабриковать правдоподобные фальшивые изображения, видео и аудиозаписи с целью ввести в заблуждение граждан, посеять недоверие и панику", - говорится в документе.
Также возросло количество кибератак на информационные системы и ресурсы, имеющие стратегическое значение для Российской Федерации. Эти атаки координировались зарубежными центрами и представляли угрозу цифровому суверенитету государства, но не достигли своих целей, подчеркивают в комиссии СФ.
"В условиях нарастающих внешних угроз Российская Федерация предпринимала последовательные шаги для укрепления национальной устойчивости, в связи с чем пресекала попытки разжигания межнациональной и межконфессиональной розни. В 2025 году продолжился курс на консолидацию общества вокруг ценностей патриотизма, исторической правды и традиционных духовно-нравственных основ, которые лежат в фундаменте нашего суверенитета", - отмечается в докладе.
Руководство страны инициировало дополнительные меры по поддержке экономики и социальной сферы, направленные на нивелирование последствий незаконного санкционного давления и пресечение попыток извне повлиять на уровень жизни граждан, говорится в документе.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сбербанк назвал топ киберугроз для российских компаний
3 января, 05:05
 
Россия
Совет Федерации РФ
 
 
