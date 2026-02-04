Рейтинг@Mail.ru
"Фенербахче" подписал контракт с Канте
Футбол
 
08:57 04.02.2026
"Фенербахче" подписал контракт с Канте
"Фенербахче" подписал контракт с Канте
"Фенербахче" подписал контракт с Канте
Французский полузащитник Н'Голо Канте подписал контракт с турецким "Фенербахче", сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
"Фенербахче" подписал контракт с Канте

"Фенербахче" подписал контракт с чемпионом мира по футболу Канте

© Соцсети сборной ФранцииН’Голо Канте
Н'Голо Канте
© Соцсети сборной Франции
Н’Голо Канте. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Французский полузащитник Н'Голо Канте подписал контракт с турецким "Фенербахче", сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
Во вторник "Фенербахче" сообщил, что не смог оформить трансфер Канте по причине ошибки в документах со стороны саудовского "Аль-Иттихада", из-за чего сделку не удалось закрыть в течение регистрационного периода. В связи с этим стамбульский клуб запросил продление трансферного окна и провел необходимые переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА). Сам "Аль-Иттихад" дал согласие на совершение сделки.
"Аль-Иттихад" дал согласие на продажу чемпиона мира
01:54
Сроки соглашения с 34-летним полузащитником не уточняются. По информации инсайдера Фабрицио Романо, французский футболист заключил контракт с "Фенербахче" до 2028 года.
Канте представлял "Аль-Иттихад" с 2023 года. До этого полузащитник выступал за французские "Булонь" и "Кан", а также английские "Лестер Сити" и "Челси", выиграв с командами по разу Английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе лондонцев он также стал обладателем Кубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
"Фенербахче" с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда также продолжает выступление в Лиге Европы, где в плей-офф сыграет против английского "Ноттингем Форест" в матчах за выход в 1/8 финала турнира.
Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита
01:17
 
Футбол
 
