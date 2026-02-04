"Фенербахче" подписал контракт с Канте

Канте представлял "Аль-Иттихад" с 2023 года. До этого полузащитник выступал за французские "Булонь" и "Кан", а также английские "Лестер Сити" и "Челси", выиграв с командами по разу Английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе лондонцев он также стал обладателем Кубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.