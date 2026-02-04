Кафе "Долина" в Петербурге поставило ударение на второй слог на вывеске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Кафе "Долина" в Санкт-Петербурге поставило на своей вывеске знак ударения, чтобы его название не произносили как фамилию певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в заведении.
«
"Примерно около двух месяцев назад нас стали (в обиходе - ред.) называть "Долина", как будто слово "долина" вообще испарилось, а есть только "Долина"... Нам пришлось поставить ударение", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, кафе работает в Петербурге с 2009 года. Переиначивать его название стали примерно два месяца назад в связи новостями о Ларисе Долиной. Новая вывеска с ударением была установлена около десяти дней назад.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.