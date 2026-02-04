Рейтинг@Mail.ru
Билл Гейтс должен ответить за связи с Эпштейном, заявила его бывшая жена - РИА Новости, 04.02.2026
00:40 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/geyts-2072065079.html
Билл Гейтс должен ответить за связи с Эпштейном, заявила его бывшая жена
Билл Гейтс должен ответить за связи с Эпштейном, заявила его бывшая жена - РИА Новости, 04.02.2026
Билл Гейтс должен ответить за связи с Эпштейном, заявила его бывшая жена
Мелинда Гейтс заявила, что ее бывший муж и миллиардер Билл Гейтс должен ответить за свои связи с Джеффри Эпштейном в свете публикации новой порции архивных... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:40:00+03:00
2026-02-04T00:40:00+03:00
в мире
сша
россия
джеффри эпштейн
билл гейтс
мелинда гейтс
microsoft corporation
в мире, сша, россия, джеффри эпштейн, билл гейтс, мелинда гейтс , microsoft corporation
В мире, США, Россия, Джеффри Эпштейн, Билл Гейтс, Мелинда Гейтс , Microsoft Corporation
Билл Гейтс должен ответить за связи с Эпштейном, заявила его бывшая жена

Мелинда Гейтс заявила, что ее муж должен ответить за связи с Эпштейном

© AP Photo / Seth WenigБилл и Мелинда Гейтс
Билл и Мелинда Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Билл и Мелинда Гейтс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Мелинда Гейтс заявила, что ее бывший муж и миллиардер Билл Гейтс должен ответить за свои связи с Джеффри Эпштейном в свете публикации новой порции архивных документов и переписки по делу осужденного секс-преступника.
"Для меня лично это всегда тяжело, когда всплывают такие детали, понимаете? Потому что это возвращает воспоминания о некоторых очень-очень болезненных периодах в моём браке", — сказала она в интервью подкасту NPR Wild Card, комментируя упоминания имени Билла Гейтса в файлах по делу Эпштейна.
В миреСШАРоссияДжеффри ЭпштейнБилл ГейтсМелинда ГейтсMicrosoft Corporation
 
 
