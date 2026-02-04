Билл Гейтс должен ответить за связи с Эпштейном, заявила его бывшая жена

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Мелинда Гейтс заявила, что ее бывший муж и миллиардер Билл Гейтс должен ответить за свои связи с Джеффри Эпштейном в свете публикации новой порции архивных документов и переписки по делу осужденного секс-преступника.

"Какие бы вопросы ни оставались — о чём именно, я даже не могу начать всё это знать, — эти вопросы адресованы тем людям и даже моему бывшему мужу… Им нужно отвечать за эти вещи, а не мне", - добавила она.

Билл и Мелинда Гейтс состояли в браке 27 лет — с 1994 по 2021 год, и создали один из крупнейших в мире благотворительных фондов.

Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США , в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими русскими девушками России , а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.

Обнародованные документы также раскрывают попытки Гейтса избавиться от компрометирующей переписки. В частности, в черновике письма от 18 июля 2013 года Эпштейн прямо упоминает просьбы миллиардера удалить электронные сообщения, касающиеся его венерического заболевания, запроса антибиотиков, которые он якобы хотел тайно давать Мелинде, а также подробного описания его пениса.