МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Россия продолжит спецоперацию на Украине, пока киевский режим не примет соответствующие решения.
"Украина должна продемонстрировать готовность пойти на компромисс в ходе переговоров и удовлетворить требования России. Это позволит достичь быстрого мира, в чем заинтересованы все европейцы", — написал Keine moralische Instanz.
"Мяч теперь передан Зеленскому", — указал Frank H.
"Европе с Зеленским просто нужно быть готовым к компромиссу и признать интересы России, тогда наступит мир", — подчеркнул Wolf B.
"Факты лежат на столе. Если Украина не сдвинется ни на сантиметр, как она это делала до сих пор, переговоры снова будут обречены на провал", — прокомментировал Tempomat.
В среду Песков заявил, что пока соответствующие решения Киевом не приняты, Россия продолжает специальную военную операцию. Он подчеркнул, что позиция Кремля по ситуации на Украине понятна и Киеву, и Вашингтону.
В конце января Зеленский в интервью для Radio Prague International заявил, что территориальный вопрос украинского кризиса нельзя решить только техническими командами. Он также утверждал, что Украина открыта к переговорам с российской и американской стороной, но настаивает на присутствии европейцев.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.