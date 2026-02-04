В Госдуме объяснили задержание Эстонией контейнеровоза

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Задержание Эстонией контейнеровоза, якобы следовавшего в Россию, из-за подозрений в связи с контрабандой, объясняется комплексом неполноценности страны, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония во вторник задержала якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора.
По его словам, найти "контрабанду" не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное, Эстония в последнее время "выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям". Депутат считает, что их наставляют партнеры из Британии, но "этот путь гибельный для республики".
"Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь", - добавил он.
