Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили задержание Эстонией контейнеровоза - РИА Новости, 04.02.2026
17:46 04.02.2026 (обновлено: 19:11 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/estoniya-2072279302.html
В Госдуме объяснили задержание Эстонией контейнеровоза
В Госдуме объяснили задержание Эстонией контейнеровоза - РИА Новости, 04.02.2026
В Госдуме объяснили задержание Эстонией контейнеровоза
Задержание Эстонией контейнеровоза, якобы следовавшего в Россию, из-за подозрений в связи с контрабандой, объясняется комплексом неполноценности страны, заявил... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:46:00+03:00
2026-02-04T19:11:00+03:00
в мире
эстония
россия
багамские острова
андрей колесников
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260204/estoniya-2072083277.html
https://ria.ru/20260203/estoniya-2071230787.html
эстония
россия
багамские острова
в мире, эстония, россия, багамские острова, андрей колесников, госдума рф
В мире, Эстония, Россия, Багамские Острова, Андрей Колесников, Госдума РФ
В Госдуме объяснили задержание Эстонией контейнеровоза

Колесник связал задержание Эстонией контейнеровоза с комплексом неполноценности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Задержание Эстонией контейнеровоза, якобы следовавшего в Россию, из-за подозрений в связи с контрабандой, объясняется комплексом неполноценности страны, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония во вторник задержала якобы следовавший в Россию контейнеровоз под флагом Багамских островов, подозревая его в связи с контрабандой из Эквадора.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Журналист напомнил Эстонии о судьбе Украины после антироссийской провокации
Вчера, 06:49
Вчера, 06:49
"Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей", - заявил Колесник онлайн-изданию "Взгляд".
По его словам, найти "контрабанду" не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное, Эстония в последнее время "выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям". Депутат считает, что их наставляют партнеры из Британии, но "этот путь гибельный для республики".
"Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь", - добавил он.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал
"Ситуация тяжелая": в чем Эстония с перепугу обвинила Россию
3 февраля, 08:00
3 февраля, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияБагамские ОстроваАндрей КолесниковГосдума РФ
 
 
