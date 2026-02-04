У Букингемского дворца провели акцию из-за связей брата короля с Эпштейном

ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Противники монархии из британской группы Republic провели акцию перед Букингемским дворцом с требованием раскрытия всей информации о связях брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном, следует из видеоматериалов, поступивших в распоряжение РИА Новости.
Как следует из видео, члены Republic вышли к Букингемскому дворцу с транспарантом с надписью "Карл, что ты скрываешь?", обклеив при этом ограждение территории желто-черной лентой "Место преступления: Вход воспрещен".
Как отмечается в пресс-релизе группы, поступившем в распоряжение РИА Новости, активисты требуют полного раскрытия информации о связях Эпштейна и предполагаемых встречах Эндрю с девушками, ставшими жертвами торговли людьми.
"Имело ли место преступление или нет, не имеет значения. Нам нужно полное раскрытие связей Эпштейна с членами королевской семьи. Королевская семья придерживается принципа секретности по умолчанию. Они не верят, что общественность имеет право знать, чем они занимаются, и не хотят, чтобы их секреты увидели свет. Ставки сейчас слишком высоки, чтобы и дальше терпеть эту секретность. Нам нужно полное раскрытие информации от членов королевской семьи", - заявил глава Republic Грэм Смит.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
