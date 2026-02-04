У Букингемского дворца провели акцию из-за связей брата короля с Эпштейном

«

"Имело ли место преступление или нет, не имеет значения. Нам нужно полное раскрытие связей Эпштейна с членами королевской семьи. Королевская семья придерживается принципа секретности по умолчанию. Они не верят, что общественность имеет право знать, чем они занимаются, и не хотят, чтобы их секреты увидели свет. Ставки сейчас слишком высоки, чтобы и дальше терпеть эту секретность. Нам нужно полное раскрытие информации от членов королевской семьи", - заявил глава Republic Грэм Смит.