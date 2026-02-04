Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн хотел купить самолет Энрике Иглесиаса
22:26 04.02.2026
Эпштейн хотел купить самолет Энрике Иглесиаса
Эпштейн хотел купить самолет Энрике Иглесиаса
Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн в начале 2013 года обсуждал с певцом Энрике Иглесиасом покупку его частного самолёта, выяснило РИА... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:26:00+03:00
2026-02-04T22:26:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
энрике иглесиас
boeing 727
в мире, сша, джеффри эпштейн, энрике иглесиас, boeing 727
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Энрике Иглесиас, Boeing 727
Эпштейн хотел купить самолет Энрике Иглесиаса

РИА Новости: Эпштейн хотел купить частный самолет Энрике Иглесиаса в 2013 году

Заключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Осуждённый за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн в начале 2013 года обсуждал с певцом Энрике Иглесиасом покупку его частного самолёта, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы Минюста США.
В личной переписке с певцом Эпштейн предлагал выкупить самолёт, обменяв его на свой Boeing 727 с доплатой.
"Идея! Почему бы не рассмотреть обмен на мой 727? Я бы дал тебе самолёт плюс деньги", - писал он.
В ответ Иглесиас отказался от предложения, пояснив, что Boeing 727 является "слишком большим самолётом" для его нужд.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреСШАДжеффри ЭпштейнЭнрике ИглесиасBoeing 727
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала