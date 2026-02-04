На массовой акции протеста в Бейруте вспомнили остров Эпштейна

БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Участница массовой акции протеста в центре Бейрута подняла транспарант, на котором был написан лозунг с обвинением "друзей" с острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в поддержке агрессии Израиля против Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
"Друзья" с острова Эпштейна, они же поддерживают бомбардировки юга (Ливана -ред.). Верните нам весь наш юг", - написано на транспаранте.
Массовый протест под лозунгом "Вся страна — сопротивление" в среду состоялся по инициативе ряда ливанских партий, включая шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль", а также различных национальных сил, молодежных и студенческих организаций, профсоюзов, рабочих объединений и общественных ассоциаций Ливана.
Протесты в центре Бейрута прошли на фоне продолжающихся ежедневных бомбардировок израильскими военно-воздушными силами поселений на юге Ливана, а также атак беспилотников, жертвами которых становятся как мирные жители региона, так и сторонники движения "Хезболлах".