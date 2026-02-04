Рейтинг@Mail.ru
На массовой акции протеста в Бейруте вспомнили остров Эпштейна
21:42 04.02.2026
На массовой акции протеста в Бейруте вспомнили остров Эпштейна
На массовой акции протеста в Бейруте вспомнили остров Эпштейна - РИА Новости, 04.02.2026
На массовой акции протеста в Бейруте вспомнили остров Эпштейна
Участница массовой акции протеста в центре Бейрута подняла транспарант, на котором был написан лозунг с обвинением "друзей" с острова скандально известного... РИА Новости, 04.02.2026
На массовой акции протеста в Бейруте вспомнили остров Эпштейна

РИА Новости: на акции протеста в центре Бейрута вспомнили остров Эпштейна

Во время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Во время акции протеста в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Участница массовой акции протеста в центре Бейрута подняла транспарант, на котором был написан лозунг с обвинением "друзей" с острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в поддержке агрессии Израиля против Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Друзья" с острова Эпштейна, они же поддерживают бомбардировки юга (Ливана -ред.). Верните нам весь наш юг", - написано на транспаранте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Вчера, 08:00
Массовый протест под лозунгом "Вся страна — сопротивление" в среду состоялся по инициативе ряда ливанских партий, включая шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль", а также различных национальных сил, молодежных и студенческих организаций, профсоюзов, рабочих объединений и общественных ассоциаций Ливана.
Протесты в центре Бейрута прошли на фоне продолжающихся ежедневных бомбардировок израильскими военно-воздушными силами поселений на юге Ливана, а также атак беспилотников, жертвами которых становятся как мирные жители региона, так и сторонники движения "Хезболлах".
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
Вчера, 15:48
 
