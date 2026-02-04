На массовой акции протеста в Бейруте вспомнили остров Эпштейна

БЕЙРУТ, 3 фев - РИА Новости. Участница массовой акции протеста в центре Бейрута подняла транспарант, на котором был написан лозунг с обвинением "друзей" с острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в поддержке агрессии Израиля против Ливана, передает корреспондент РИА Новости.