Одна из жертв Эпштейна обвинила его в краже ребенка

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Одна из несовершеннолетних жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обвиняла его и его сообщницу Гислейн Максвелл в том, что они использовали ее как "инкубатор" и украли ее новорожденного ребенка, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы минюста США.

« "Я хочу умереть... Пока я ношу то, что вы хотите, меня не уважают как человека. Я не что иное, как ваша собственность и инкубатор!", - написала в опубликованном дневнике одна из жертв, которой на тот момент было 16-17 лет.

Дневник девушки описывает как в 2002 году она родила девочку от Эпштейна и Максвелл. При этом также там упоминается, что Максвелл присутствовала рядом во время родов.

« "Я слышала, как Гислейн сказала, что она красавица. Это правда. Она была прекрасной девочкой. Я слышала ее плач. Где она? Почему она больше не плачет?", - пишет жертва.

Она добавляет, что ей дали подержать дочь всего 15 минут перед тем, как забрать ее.

В других частях дневника, более 30 страниц которого было опубликовано, девушка говорит, что Эпштейн пытался создать "превосходный генный пул" и "идеального потомка".

"Превосходный генный пул? Почему я? Это бессмысленно. Почему мой цвет волос и глаз? Это все похоже на нацизм, но, учитывая то, какие глупые и безумные теории он строит, наверное, для него это все разумно", - говорится в дневнике.

« "Я скучаю по человеку, которым я была до того как стать чем-то похожим на человеческий инкубатор", - добавила жертва.

Также там можно заметить снимок узи с подписью "ее больше нет и она не вернется". Некоторые страницы дневника представляют собой повторения букв, смысл которых остается не ясным, стихи, посвященные ребенку и собрание газетных вырезок. Другие страницы просто замазаны красной краской.

На последней странице прикреплено фото маленькой девочки в платье. Подписи к фотографии не добавлено.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.