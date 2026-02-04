Рейтинг@Mail.ru
Одна из жертв Эпштейна обвинила его в краже ребенка
19:29 04.02.2026
Одна из жертв Эпштейна обвинила его в краже ребенка
Одна из жертв Эпштейна обвинила его в краже ребенка
в мире, сша, джеффри эпштейн
Одна из жертв Эпштейна обвинила его в краже ребенка

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Одна из несовершеннолетних жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обвиняла его и его сообщницу Гислейн Максвелл в том, что они использовали ее как "инкубатор" и украли ее новорожденного ребенка, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные файлы минюста США.
"Я хочу умереть... Пока я ношу то, что вы хотите, меня не уважают как человека. Я не что иное, как ваша собственность и инкубатор!", - написала в опубликованном дневнике одна из жертв, которой на тот момент было 16-17 лет.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
Дневник девушки описывает как в 2002 году она родила девочку от Эпштейна и Максвелл. При этом также там упоминается, что Максвелл присутствовала рядом во время родов.
"Я слышала, как Гислейн сказала, что она красавица. Это правда. Она была прекрасной девочкой. Я слышала ее плач. Где она? Почему она больше не плачет?", - пишет жертва.
Она добавляет, что ей дали подержать дочь всего 15 минут перед тем, как забрать ее.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
WSJ: в документах по делу Эпштейна раскрыли имена более чем 40 его жертв
2 февраля, 11:12
В других частях дневника, более 30 страниц которого было опубликовано, девушка говорит, что Эпштейн пытался создать "превосходный генный пул" и "идеального потомка".
"Превосходный генный пул? Почему я? Это бессмысленно. Почему мой цвет волос и глаз? Это все похоже на нацизм, но, учитывая то, какие глупые и безумные теории он строит, наверное, для него это все разумно", - говорится в дневнике.
"Я скучаю по человеку, которым я была до того как стать чем-то похожим на человеческий инкубатор", - добавила жертва.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Эпштейн утверждал, что сокамерник пытался его убить
23 декабря 2025, 23:00
Также там можно заметить снимок узи с подписью "ее больше нет и она не вернется". Некоторые страницы дневника представляют собой повторения букв, смысл которых остается не ясным, стихи, посвященные ребенку и собрание газетных вырезок. Другие страницы просто замазаны красной краской.
На последней странице прикреплено фото маленькой девочки в платье. Подписи к фотографии не добавлено.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
