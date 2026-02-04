Рейтинг@Mail.ru
Билл Гейтс заявил, что жалеет о каждой минуте общения с Эпштейном - РИА Новости, 04.02.2026
17:12 04.02.2026
Билл Гейтс заявил, что жалеет о каждой минуте общения с Эпштейном
Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что сожалеет о контактах с Джеффри Эпштейном после публикации новой части архивных документов... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
сша
россия
джеффри эпштейн
билл гейтс
microsoft corporation
в мире, сша, россия, джеффри эпштейн, билл гейтс, microsoft corporation
В мире, США, Россия, Джеффри Эпштейн, Билл Гейтс, Microsoft Corporation
Билл Гейтс заявил, что жалеет о каждой минуте общения с Эпштейном

Билл Гейтс заявил, что сожалеет о контактах с Эпштейном

© AP Photo / Andres Kudacki Билл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Andres Kudacki
Билл Гейтс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что сожалеет о контактах с Джеффри Эпштейном после публикации новой части архивных документов и переписки по делу осужденного преступника.
Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими русскими девушками из России, а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
Вчера, 15:48
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
Вчера, 15:48
Обнародованные документы также раскрывают попытки Гейтса избавиться от компрометирующей переписки. В частности, в черновике письма от 18 июля 2013 года Эпштейн прямо упоминает просьбы миллиардера удалить электронные сообщения, касающиеся его венерического заболевания, запроса антибиотиков, которые он якобы хотел тайно давать своей жене Мелинде, а также подробного описания его пениса.
"Я сожалею о каждой минуте, проведённой с ним (Эпштейном – ред.), и извиняюсь за то, что допустил это", - сказал Гейтс в интервью австралийскому телеканалу 9News.
Гейтс подчеркнул, что никогда не ездил на печально известный остров Эпштейна и участвовал с ним только в ужинах.
"Правда в том, что всё (общение с Эпштейном – ред.) ограничивалось ужинами: я никогда не был на острове и не встречался с какими-либо женщинами", - добавил он.
Миллиардер также охарактеризовал письмо Эпштейна от 18 июля 2013 года как подделку, предположив, что финансист пытался таким образом навредить ему по неизвестной причине.
Ранее бывшая жена Гейтса Мелинда заявила в интервью, что миллиардер должен ответить за свои связи с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Вчера, 08:00
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Вчера, 08:00
 
