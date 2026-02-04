Билл Гейтс заявил, что жалеет о каждой минуте общения с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что сожалеет о контактах с Джеффри Эпштейном после публикации новой части архивных документов и переписки по делу осужденного преступника.

Публикация финального архива материалов по делу Эпштейна 30 января пролила свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом. Согласно документам, обнародованным минюстом США , в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими русскими девушками из России , а также данные о тайном использовании медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.

Обнародованные документы также раскрывают попытки Гейтса избавиться от компрометирующей переписки. В частности, в черновике письма от 18 июля 2013 года Эпштейн прямо упоминает просьбы миллиардера удалить электронные сообщения, касающиеся его венерического заболевания, запроса антибиотиков, которые он якобы хотел тайно давать своей жене Мелинде, а также подробного описания его пениса.

"Я сожалею о каждой минуте, проведённой с ним (Эпштейном – ред.), и извиняюсь за то, что допустил это", - сказал Гейтс в интервью австралийскому телеканалу 9News.

Гейтс подчеркнул, что никогда не ездил на печально известный остров Эпштейна и участвовал с ним только в ужинах.

"Правда в том, что всё (общение с Эпштейном – ред.) ограничивалось ужинами: я никогда не был на острове и не встречался с какими-либо женщинами", - добавил он.

Миллиардер также охарактеризовал письмо Эпштейна от 18 июля 2013 года как подделку, предположив, что финансист пытался таким образом навредить ему по неизвестной причине.

Ранее бывшая жена Гейтса Мелинда заявила в интервью, что миллиардер должен ответить за свои связи с Эпштейном.