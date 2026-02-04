МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Связанные с Украиной файлы финансиста Джеффри Эпштейна показывают, что в этой стране продается все, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"В новых обнародованных файлах Эпштейна упоминаются связанные с Украиной предложения по генетическим экспериментам, включая исследования репродукции человека. В несуществующей стране на продажу выставляют все", — написал он.
Накануне РИА Новости узнало из документов, опубликованных Минюстом США, что Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми.
Неизвестный автор одного из электронных писем от 2024 года утверждал, что глава киевского режима причастен к вывозу людей с Украины, поэтому следует проверить его доходы.
В минувшую пятницу замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.