Стармер признал, что знал о связях экс-посла в США с Эпштейном

ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что проверки попавшего в опалу бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона перед назначением на должность выявили его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Стармер назначил Мандельсона послом Великобритании в США в феврале прошлого года. Он был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года. Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты.
"Да, выявили. В результате ему были заданы различные вопросы. Я намерен раскрыть всю информацию об этом палате общин", - заявил Стармер в британском парламенте в ответ на вопрос лидера консерваторов Кеми Баденок о том, выявили ли проверки безопасности связи Мандельсона с Эпштейном перед его назначением послом.
При этом премьер заявил, что Мандельсон "полностью исказил масштабы своих отношений с Эпштейном" и лгал на протяжении всего процесса проверки.
В пятницу на прошлой неделе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Вчера, 08:00