Стармер признал, что знал о связях экс-посла в США с Эпштейном

ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал, что проверки попавшего в опалу бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона перед назначением на должность выявили его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

При этом премьер заявил, что Мандельсон "полностью исказил масштабы своих отношений с Эпштейном" и лгал на протяжении всего процесса проверки.

В пятницу на прошлой неделе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.