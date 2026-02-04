Рейтинг@Mail.ru
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
15:48 04.02.2026 (обновлено: 17:24 04.02.2026)
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
Минюст США удалил несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна, пишет газета New York Post. РИА Новости, 04.02.2026
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна после жалоб жертв

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Минюст США удалил несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна, пишет газета New York Post.
"В понедельник в письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру <...> Джей Клэйтон, прокурор США по Южному округу Нью Йорка, написал, что Министерство юстиции удалило все раскрывающие (личные данные. — Прим. ред.) материалы, которые были обнаружены жертвами или их адвокатами", — говорится в публикации.
При этом большое количество документов американские власти изъяли из общего доступа по своей инициативе, отмечается в статье.
В письме Клэйтона указывается, что удаленные файлы направят на пересмотр и опубликуют отредактированными "в идеале в течение 24-36 часов".
В конце января замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации информации по делу Эпштейна. Речь идет о более чем 3,5 миллиона материалов. После этого адвокаты свыше 200 жертв финансиста через суд потребовали удалить правительственный сайт, где размещают эти файлы: обнародование фото, адресов электронной почты, имен и банковских данных "перевернуло вверх дном" жизни около 100 человек.
Американский Минюст объяснил произошедшее технической или человеческой ошибкой и пообещал пересмотреть протоколы работы с такими документами.
Дело Эпштейна

В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
