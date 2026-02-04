Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Минюст США удалил несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна, пишет газета New York Post.
"В понедельник в письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру <...> Джей Клэйтон, прокурор США по Южному округу Нью Йорка, написал, что Министерство юстиции удалило все раскрывающие (личные данные. — Прим. ред.) материалы, которые были обнаружены жертвами или их адвокатами", — говорится в публикации.
При этом большое количество документов американские власти изъяли из общего доступа по своей инициативе, отмечается в статье.
В письме Клэйтона указывается, что удаленные файлы направят на пересмотр и опубликуют отредактированными "в идеале в течение 24-36 часов".
В конце января замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации информации по делу Эпштейна. Речь идет о более чем 3,5 миллиона материалов. После этого адвокаты свыше 200 жертв финансиста через суд потребовали удалить правительственный сайт, где размещают эти файлы: обнародование фото, адресов электронной почты, имен и банковских данных "перевернуло вверх дном" жизни около 100 человек.
Американский Минюст объяснил произошедшее технической или человеческой ошибкой и пообещал пересмотреть протоколы работы с такими документами.
Дело Эпштейна
В 2008 году он стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Финансист признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками девушек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно вырос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
