Исчезновение мексиканской модели — дело рук Эпштейна. Что пытались скрыть?
17:59 04.02.2026 (обновлено: 21:57 04.02.2026)
Исчезновение мексиканской модели — дело рук Эпштейна. Что пытались скрыть?
Монтеррей, Мексика. Из роскошного отеля выбежала молодая женщина в разорванной футболке с надписью Yum Yum ("Ням-ням"). Она закричала на всю улицу: "Они ели... РИА Новости, 04.02.2026
Исчезновение мексиканской модели — дело рук Эпштейна. Что пытались скрыть?

© Getty Images / webphotographeerМодель во время показа
Модель во время показа - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Getty Images / webphotographeer
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Монтеррей, Мексика. Из роскошного отеля выбежала молодая женщина в разорванной футболке с надписью Yum Yum ("Ням-ням"). Она закричала на всю улицу: "Они ели людей!" После этого Габриэлу Хименес больше никто не видел.
Спустя почти 17 лет, в январе 2026-го, западные СМИ и соцсети после публикации файлов Эпштейна вспомнили эту историю и задались вопросом: а что, если девушка не была сумасшедшей?

Что случилось той ночью

Камеры зафиксировали сцену, которая шокировала зрителей. Перед отелем Fiesta Inn 3 августа 2009 года стояла 21-летняя девушка — высокая, худая, в разорванной одежде. Она была в состоянии крайнего возбуждения и выкрикивала обвинения, обращаясь к прохожим и полицейским.
© lucasraffablog/YouTubeМодель Габриэла Хименес
Модель Габриэла Хименес - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© lucasraffablog/YouTube
Модель Габриэла Хименес
"Я хотела свободы. Монтеррей освободил меня, но мне это стоило больших усилий, — кричала девушка. — Я была в Мехико год и четыре месяца. Все это началось в середине 2001 года. Я едва помню".
А затем: "Отвратительно! Они ели людей! Я ничего не знала. Об убийствах — да, но они ели людей! Людей! Они пахнут человеческой плотью!"
Габриэла обвиняла влиятельных людей — королеву Елизавету II, Уолта Диснея, мексиканского миллиардера Карлоса Слима. Она утверждала, что ее держали против воли, что она была свидетелем убийств и каннибализма среди элит.
Толпа собралась вокруг. Камеры снимали. Полиция приближалась. "Оставьте меня в покое! Они уже забирали меня в участок, и там мне сказали, что ничего не знают!" — кричала Габриэла, сопротивляясь.
© Getty Images / Jeremy PolandПолиция в Мексике
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Getty Images / Jeremy Poland
Полиция в Мексике
Она упомянула Хуана Камило Моуриньо Террасо — влиятельного мексиканского политика, который погиб в 2008-м в авиакатастрофе в Мехико при загадочных обстоятельствах. "Вы убили Моуриньо!" — обвиняла она полицейских.
В конце концов полиция увезла ее.

Психиатрическая клиника и молчание

После задержания, согласно официальным данным, Габриэлу сначала поместили в тюрьму, а затем перевели в психиатрический центр в районе Буэнос-Айрес в Монтеррее. Предполагалось, что она останется там "на неопределенный срок", пока не получит необходимую помощь.
Но с тех пор — тишина. Последнее упоминание о ее статусе датируется 2013 годом. После этого никаких официальных данных о ее местонахождении или состоянии не появлялось.
© Getty Images / PressmasterКровать в психиатрической больнице
Кровать в психиатрической больнице - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Getty Images / Pressmaster
Кровать в психиатрической больнице
Кем была Габриэла? В интернете ее часто называли "мексиканской супермоделью", утверждая, что она работала на подиумах Нью-Йорка, Парижа и Мехико и даже появлялась на обложке мексиканского издания Cosmopolitan. Однако исследователи не смогли найти ни одного подтверждения ее модельной карьеры — ни фотографий из портфолио, ни контрактов с агентствами, ни достоверных упоминаний в СМИ.

Связь с файлами Эпштейна

В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало очередную порцию документов по делу Джеффри Эпштейна — три миллиона страниц, 2000 видео и 180 тысяч изображений. В новых файлах содержались показания жертв, описывавших жестокие ритуалы и насилие на закрытых вечеринках элит.
Именно это заставило пользователей соцсетей вспомнить старое видео из Монтеррея. В соцсети Х и TikTok началась волна репостов ролика с Габриэлой.
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
При этом в файлах Эпштейна не упоминается Габриэла Рико Хименес, равно как они не содержат доказательств инцидента в Монтеррее 2009 года. Более того, хотя документы подтверждают множество случаев насилия со стороны Эпштейна и его сообщников, они не указывают на конкретные обвинения в каннибализме, о которых кричала Габриэла.
Тем не менее многие пользователи призывают к официальному расследованию исчезновения Хименес, связывая ее упоминание о "закрытой вечеринке моделей" с более широкими сетями торговли людьми, задокументированными в архивах Эпштейна.

Случайное совпадение?

В одном из документов ФБР содержатся показания свидетеля, который описывал шокирующие акты насилия на яхте Эпштейна. Он утверждал, что видел ритуальную жертву, расчленение младенцев и поедание человеческих фекалий из их кишечников. Минюст США уточнил, что файлы содержат заявления, поступившие в ФБР от общественности, и могут быть недостоверными.
© Getty Images / webphotographeerМодели во время показа
Модели во время показа - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Getty Images / webphotographeer
Модели во время показа
Интернет-детективы также вспомнили старые связи модельных агентств с делом Эпштейна. Француз Жан-Люк Брунель основал агентство MC2 Model Management на деньги Эпштейна (около миллиона долларов) с офисами в Нью-Йорке и Майами. Он искал молодых моделей по всему миру, включая Латинскую Америку.
Его обвиняли в том, что он поставлял девушек на закрытые вечеринки в разные страны — от США до Франции и Карибов. Жертва Эпштейна Вирджиния Джуффре утверждала, что тот хвастался: "Переспал с более чем тысячей девушек Брунеля".

Две версии — и ни одного ответа

Сегодня существуют две основные версии того, что случилось с Габриэлой Рико Хименес.
  • Версия 1: психическое расстройство. Скептики и эксперты по психическому здоровью указывают, что видео, скорее всего, фиксирует тяжелый психотический эпизод. Девушка могла страдать от шизофрении или находиться под действием наркотиков. Ее заявления — про подземные базы, похищения детей, мировую элиту — звучат как классические симптомы психоза.
  • Версия 2: она знала слишком много. Сторонники теорий заговора считают, что Габриэла действительно была свидетелем чего-то ужасного на закрытой вечеринке элит. Ее заявления были слишком конкретными, слишком последовательными. А ее исчезновение — слишком удобным. Возможно, ее заставили молчать, чтобы не дать выйти на поверхность тому, что она видела.
© lucasraffablog/YouTubeМодель Габриэла Хименес
Модель Габриэла Хименес - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© lucasraffablog/YouTube
Модель Габриэла Хименес
На текущий момент Габриэла Рико Хименес официально считается пропавшей без вести. Главная загадка остается: почему нет никаких официальных данных о ее судьбе после 2013 года? Почему ее семья молчит? Почему не было никакого расследования?
 
 
 
