"Иванушки International" упоминались в личной переписке Эпштейна
04.02.2026
"Иванушки International" упоминались в личной переписке Эпштейна
Участники группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев
Участники группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев
Участники группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Один из участников российской поп-группы "Иванушки International" упоминался в личной переписке осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные материалы дела.
Речь идет о письме, которое Эпштейну написала женщина, просившая помочь ей попасть на показы Парижской недели моды. Объясняя, почему для неё это важно, она привела личную историю из детства.
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами в комитете по надзору палаты представителей США
В материалах по делу Эпштейна содержатся описания сцен ритуального насилия
2 февраля, 01:12
2 февраля, 01:12
Автор письма вспоминает, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По её словам, один из участников показа, "милый модельный парень", тогда в шутку сказал ей, что "женится на ней, когда она вырастет".
"Сейчас этот человек стал известным поп-певцом в российской группе "Иванушки International", - написала она Эпштейну в 2012 году.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Музыкант Андрей Макаревич*
В материалах по делу Эпштейна появилось имя Макаревича*
Вчера, 13:45
Вчера, 13:45
 
