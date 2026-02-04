"Иванушки International" упоминались в личной переписке Эпштейна

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Один из участников российской поп-группы "Иванушки International" упоминался в личной переписке осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные материалы дела.
Речь идет о письме, которое Эпштейну написала женщина, просившая помочь ей попасть на показы Парижской недели моды. Объясняя, почему для неё это важно, она привела личную историю из детства.
Автор письма вспоминает, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По её словам, один из участников показа, "милый модельный парень", тогда в шутку сказал ей, что "женится на ней, когда она вырастет".
"Сейчас этот человек стал известным поп-певцом в российской группе "Иванушки International", - написала она Эпштейну в 2012 году.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации; в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.