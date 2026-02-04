Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн оплатил поездку на свой остров семье экс-главы Совета Европы - РИА Новости, 04.02.2026
10:19 04.02.2026
Эпштейн оплатил поездку на свой остров семье экс-главы Совета Европы
Эпштейн оплатил поездку на свой остров семье экс-главы Совета Европы
в мире
сша
европа
норвегия
джеффри эпштейн
турбьерн ягланд
совет европы
Эпштейн оплатил поездку на свой остров семье экс-главы Совета Европы

Эпштейн оплатил поездку на свой остров семье экс-главы СЕ Ягланда в 2014 году

© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уличенный в педофилии американский финансист Джеффри Эпштейн оплатил в апреле 2014 года поездку на свой остров для семьи бывшего тогда генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда, выяснило РИА Новости на основе опубликованных минюстом США данных.
"Ягланд Турбьерн, Гротьорд Ханна (жена Ягланда – ред.), Ягланд Андерс, Ягланд Хенрик (сыновья – ред.), Хоконсен Камилла (девушка Андерса Ягланда – ред.)", – говорится в одном из документов. Документ представляет собой маршрутные квитанции и именные авиабилеты на несколько перелетов самолетом бизнес-класса из Европы на остров Эпштейна.
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
08:00
Скандально известный американский финансист заплатил за перелет членов семьи генсека Совета Европы 7902 доллара. Ягланд с женой летели на остров Эпштейна отдельным от двух сыновей и девушки одного из них рейсом.
Ягланд занимал должность генсека Совета Европы в 2009-2019 годах. До этого в 1996-1997 годах он был премьер-министром Норвегии.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
 
